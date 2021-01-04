350 ترليون دينار حجم الأموال المهربة خارج العراق.. ونشطاء: جميع السياسيين شاركوا في النهب والسرقات منذ 2003

أكد نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جميع السياسيين في العراق من كل المكونات شاركوا في النهب والسرقات منذ عام 2003والنتيجة الانهيار الحالي الذي يشاهده الجميع.

يأتي ذلك بعد كشف لجنة النزاهة النيابية في البرلمان، عن أن حجم الأموال المهربة خارج البلاد تقدر بنحو 350 ترليون دينار أي ما يعادل نحو 240 مليار دولار أميركي.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، إذ جرى توجيه شتى أنواع الاتهامات لها"، معبراً عن أمله "باستمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات".

وأشار إلى أن "الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، إذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".

وتابع: "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".

ولفت إلى "تهريب بحدود ٣٥٠ ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية، وجميعها خلال ايصالات وهمية".

وأكد أن "أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين".

من جانبه، قال المحلل السياسي، شاهو القرةداغي، أكدت لجنة النزاهة النيابية أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350ترليون دينار(239.7 مليار دولار)وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين، مشددة على وجود ضغوط سياسية لعرقلة مكافحة الفساد.

وأشار "القرةداغي، إلى أن جميع السياسيين من كل المكونات شاركوا في النهب والسرقات منذ2003والنتيجة الانهيار الحالي.

من جانبه، قال المحلل السياسي مجاهد الطائي، لجنة النزاهة النيابية: أكثر من 239 مليار حجم الأموال المهربة إلى خارج العراق.

وأكد، أن النظام السياسي بكل أركانه ومؤسساته التنفيذية والأمنية والقضائية والرقابية؛ أصبح يتفرج على انهياره وانهيار الدولة معه، وتُكشف الأرقام والإحصاءات حول الفساد لرفع العتب وتقبل هول صدمة الانهيار الحتمي.

وقال نشطاء، إنه عندما تصرح النزاهة بحجم الأموال المهربة خارج العراق، فذلك شيىء جيد، لكنها هل تجرؤ على ذكر اسم واحد من المهربين الكبار الذين حكموا العراق طوال سنين مضت؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الأموال المهربة خارج العراق:

وقال حساب، "@hussein79572486"، " نفرض أن هذه الأموال تم استرجاعها بنسبة 50% أيضا هذه الأموال ستتعرض إلى التهريب".



وأضاف، حساب، "@r2020alz"، "أتعجب عندما تصرح النزاهة وتعلمنا بحجم الأموال المهربة خارج العراق... لكنها لا تجرؤ على ذكر اسم واحد من المهربين الكبار الذين حكموا العراق طوال سنين مضت".