إيران قد تجد طريقها للانتقام لمقتل سليماني فقط في عهد بايدن





قال رئيسان سابقان بالموساد ورئيس سابق لمجلس الأمن القومي يوم الأحد إن إيران فشلت في الانتقام لاغتيال أحد كبار مسؤوليها في عام 2020، ومن المرجح ألا تقوم بذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مقاليد الحكم.



في تصريحات لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قال المسئولان السابقان إن الجمهورية الإيرانية، مع ذلك، ستقوم في النهاية باغتنام لحظة للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي لقى حتفه العام الماضي.



وقال رئيس الموساد السابق شبتاي شافيت للصحيفة إن "صبر الإيرانيين لا ينتهي أبدًا".



وقال شافيت إن مقتل سليماني في كانون الثاني (يناير) 2020 إلى جانب اغتيال رئيس البرنامج النووي العسكري الإيراني محسن فخري زاده في تشرين الثاني (نوفمبر) هما "ضربة مزدوجة لنشاطها العسكري في الشرق الأوسط،" مضيفًا أن ذلك النشاط الإيراني لم يتعافَ من هذين الضربتين حتى الآن.



قال شافيت، والذي شغل منصب رئيس الموساد بين عامي 1989 و 1996 إن إسماعيل قاآني، والذي حل محل سليماني "ليس في مستوى قريب حتى من نفس القدرات والأهمية والقدرة الإدارية" من سليماني.



في حين قال شافيت إن هناك جدلاً مستمراً حول ما إذا كانت الاغتيالات تمثل تصرفًا منطقيًا، ولكنه أكد أنها كذلك بالنسبة لسليماني وفخري زاده بلا شك.



وأضاف رئيس التجسس السابق إن "البعض يقول إنها (عمليات الاغتيال) ليست مفيدة لأن أحدهم يذهب والآخر يأتي في الصف ويحل محله ... غير أن مستوى موهبة من حل محل [سليماني] يدحض هذه الحُجة".

وقال جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى، إن إيران ربما ستفضل القيام بعملية انتقامية بعد أن يتولى بايدن السلطة، مؤكدًا أن إيران تأمل أن تتمكن من جذب بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015.



وقال رئيس الموساد السابق داني ياتوم للصحيفة إنه "منذ أن حل قاآني محل سليماني، هناك شعور بأن فيلق القدس لم يعد إلى ما كان عليه (من قوة) قبل الاغتيال، وأشك في إمكانية استعادته (تلك القوة)".



وكشف ياتوم عن وجود تقارير تفيد بأن إيران تبحث عن فرصة لمهاجمة هدف إسرائيلي أو أمريكي، مضيفًا: "لا اقول إن هذا مستحيل .. لكنهم انتظروا عاما كاملا ولم ينجحوا في الانتقام لواحد من اهم الشخصيات في ايران."



وأوضح أن "هذا يعلمنا عن ضعف فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني اليوم بعدما لم يعد لديهما سليماني".



ترجمة: بغداد بوست/عمرو قنديل