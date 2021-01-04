الصدر: الشهيد سليماني.. ومغردون: سليماني إيراني قاتل وليس بشهيد لقد قتل آلاف العراقيين والجريمة لا تسقط

شن مغردون عراقيون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، هجوما عنيفا على مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، بعد تغريدته، التي قال فيها" الشهيد سليماني".

ليأتي الرد سريعا من جانب المغردين، حيث قالوا: قاسم سليماني ليس بشهيَد، وإنما سليماني إيراني قاتل في العراق وسوريا واليمن ولبنان، حيث قتل آلاف العراقيين، والجريمة لا تسقط تباعا.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، " "مرت علينا ذكرى حادثة المطار التي استشهد فيها سليماني والحاج المهندس على يد الترسانة الحربية الأمريكية"، على حد زعمه.

وتمنى الصدر من الجميع "التحلي بالحكمة والصبر وعدم الانجرار خلف مخططات الاستكبار العالمي لجر العراق لصدام نحن والشعب في غنى عنه".

ودعا إلى "الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلال أراضيه وقراره بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تريد النيل منه وزعزعة أمنه".

وشدد الصدر على ضرورة "الحفاظ على سمعة المقاومة العراقية الوطنية ناصعة البياض أمام الشعب العراقي والعالم أجمع".

وأشار مغردون إلى أن مسميات المقاومة والممانعة التي ظهرت حديثا فهي مسميات فقط للضحك على الشعب، لأن الشعب العراقي اكتشف حقيقتكم، بدأتم بالطائفية فكشفكم الشعب، والآن بالمقاومة لتفريق الشعب، كلها أساليب وتجاره لبقائكم.

وأكد مغردون، أن القتل والتهجير وتكميم الأفواه، والحرمان والتفكك الأسري والفشل السياسي والاجتماعي والاقتصادي تلك المعادلة هي التي تقلب الموازين، وبالتالي يصعب وضع الحلول.

وأشار مغردون إلى أنه ما دام فيه تيارات فالعراق لن تقوم له قائمة فولاء التيار الصدري للولي الفقيه وما دام الصدر وأتباعهم ومن في شاكلتهم عبيدا للفرس، فلن يكون العراق عربيا؟ باختصار العراق سيعود لأهله والتاريخ سيعيد نفسه قريبًا.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي، على تغريدة مقتدى الصدر:

وقال حساب، "@DrMahmoodM"، " سليماني ليس شهيَد، سليماني إيراني قاتل العراق وقتل آلاف العراقيين، والجريمة لا تسقط تباعا، أما مسميات المقاومة والممانعة التي ظهرت حديثا فهي مسميات فقط للضحك على ذقون الشعب لأن الشعب اكتشف حقيقتكم، بدأتم بالطائفية فكشفكم الشعب، والآن بالمقاومة لتفريق الشعب، كلها أساليب وتجاره لبقائكم".



وأضاف، حساب، "@AlIraqi95268535"، " المقاومة أصبحت عار على كل من ينادي بها، هل قيس ونوري والكعبي وهادي يمثلون المقاومة؟ إنهم لصوص وقتلة".