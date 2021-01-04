بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 04 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
ميليشيا النجباء: فصائل مسلحة تشكلت لمهاجمة القوات الأميركية.. ونشطاء: كيف تعبث ميليشيات الإرهاب الصفوي بالعراق؟ نائب يدعو حكومة الكاظمي لتقديم استقالتها 350 ترليون دينار حجم الأموال المهربة خارج العراق.. ونشطاء: جميع السياسيين شاركوا في النهب والسرقات منذ 2003 الصدر: الشهيد سليماني.. ومغردون: سليماني إيراني قاتل وليس بشهيد لقد قتل آلاف العراقيين والجريمة لا تسقط إيران قد تجد طريقها للانتقام لمقتل سليماني فقط في عهد بايدن لجنة نيابية تتهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام الكاظمي: تأخرنا 17 سنة.. ونشطاء: مادام نوري المالكي رئيس الدولة العميقة موجودا فلن يكون هناك إصلاح نائبة عن نينوى تلوح بموقف قوي وحازم في حال تأجيل العمل باعمار مطار الموصل كوجر: موازنة 2021 مبالغ فيها ونفقاتها ضعفي العام الماضي التخطيط: ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 04:27 م

الصدر: الشهيد سليماني.. ومغردون: سليماني إيراني قاتل وليس بشهيد لقد قتل آلاف العراقيين والجريمة لا تسقط

الصدر

شن مغردون عراقيون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، هجوما عنيفا على مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، بعد تغريدته، التي قال فيها" الشهيد سليماني".

ليأتي الرد سريعا من جانب المغردين، حيث قالوا: قاسم سليماني ليس بشهيَد، وإنما سليماني إيراني قاتل في العراق وسوريا واليمن ولبنان، حيث قتل آلاف العراقيين، والجريمة لا تسقط تباعا.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، " "مرت علينا ذكرى حادثة المطار التي استشهد فيها سليماني والحاج المهندس على يد الترسانة الحربية الأمريكية"، على حد زعمه.

وتمنى الصدر من الجميع "التحلي بالحكمة والصبر وعدم الانجرار خلف مخططات الاستكبار العالمي لجر العراق لصدام نحن والشعب في غنى عنه".

ودعا إلى "الحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلال أراضيه وقراره بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تريد النيل منه وزعزعة أمنه".

وشدد الصدر على ضرورة "الحفاظ على سمعة المقاومة العراقية الوطنية ناصعة البياض أمام الشعب العراقي والعالم أجمع".

وأشار مغردون إلى أن مسميات المقاومة والممانعة التي ظهرت حديثا فهي مسميات فقط للضحك على الشعب، لأن الشعب العراقي اكتشف حقيقتكم، بدأتم بالطائفية فكشفكم الشعب، والآن بالمقاومة لتفريق الشعب، كلها أساليب وتجاره لبقائكم.

وأكد مغردون، أن القتل والتهجير وتكميم الأفواه، والحرمان والتفكك الأسري والفشل السياسي والاجتماعي والاقتصادي تلك المعادلة هي التي تقلب الموازين، وبالتالي يصعب وضع الحلول.

وأشار مغردون إلى أنه ما دام فيه تيارات فالعراق لن تقوم له قائمة فولاء التيار الصدري للولي الفقيه وما دام الصدر وأتباعهم ومن في شاكلتهم عبيدا للفرس، فلن يكون العراق عربيا؟ باختصار العراق سيعود لأهله والتاريخ سيعيد نفسه قريبًا.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي، على تغريدة مقتدى الصدر:

وقال حساب، "@DrMahmoodM"، " سليماني ليس شهيَد، سليماني إيراني قاتل العراق وقتل آلاف العراقيين، والجريمة لا تسقط تباعا، أما مسميات المقاومة والممانعة التي ظهرت حديثا فهي مسميات فقط للضحك على ذقون الشعب لأن الشعب اكتشف حقيقتكم، بدأتم بالطائفية فكشفكم الشعب، والآن بالمقاومة لتفريق الشعب، كلها أساليب وتجاره لبقائكم".


وأضاف، حساب، "@AlIraqi95268535"، " المقاومة أصبحت عار على كل من ينادي بها، هل قيس ونوري والكعبي وهادي يمثلون المقاومة؟ إنهم لصوص وقتلة".

أخر تعديل: الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 04:40 م
إقرأ ايضا
النجباء

ميليشيا النجباء: فصائل مسلحة تشكلت لمهاجمة القوات الأميركية.. ونشطاء: كيف تعبث ميليشيات الإرهاب الصفوي بالعراق؟ 04 كانون الثاني 2021 08:23 م

الأموال المهربة

350 ترليون دينار حجم الأموال المهربة خارج العراق.. ونشطاء: جميع السياسيين شاركوا في النهب والسرقات منذ 2003 04 كانون الثاني 2021 05:59 م

الكاظمي والمالكي

الكاظمي: تأخرنا 17 سنة.. ونشطاء: مادام نوري المالكي رئيس الدولة العميقة موجودا فلن يكون هناك إصلاح 04 كانون الثاني 2021 02:41 م

السلاح المنفلت

الداخلية: مصادرة آلاف الأسلحة المنفلتة.. ونشطاء: لن ينال العراق الحرية إلا بمصادرة أسلحة المليشيات الإيرانية 04 كانون الثاني 2021 01:15 م

سليماني والمهندس في اليمن

من العراق لليمن.. إيران ترفع رايات الإرهاب والحرس الثوري ينصب استعراضات سليماني والمهندس 04 كانون الثاني 2021 02:59 ص

سليماني والمهندس

مراقبون يستنكرون: خزعبلات التحقيق ومزاعم الضغوط في قضية وفاة إرهابي إيراني وعميل؟! ورهن الدولة العراقية لهذا الهراء السياسي 04 كانون الثاني 2021 02:40 ص

الكاظمي - العراق

بحر الفساد في العراق.. 20 وزيرًا و333 مسؤولاً كبيرا والسؤال: أين نوري المالكي؟ أين فساد هيئة الحشد الإجرامي؟ 04 كانون الثاني 2021 01:01 ص

حزب الله العراق

مراقبون: حكومة الكاظمي غير قادرة على حكم العراق وبيان "الجيش" ودعوى احترام السيادة تظهر الذعر من ميليشيات إيران 03 كانون الثاني 2021 11:20 م

التعليقات