لجنة نيابية تتهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام











اتهمت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي في مجلس النواب، وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام، مبينة ان البرلمان سيحاسبهما في حال عدم تقديمهما دليل البراءة.





وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي ان “مجلس النواب عازم على استكمال استجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخفي بسبب تقصريهما وقيامهما بالأضرار المالي الكبير.

واضاف البلداوي، ان “رفع سعر الدولار امام العملة المحلية الدينار يعد كارثة لا يمكن السكوت عنها وقد جمع البرلمان جميع الادلة والاسئلة لاستجوابهما فضلا عن قيامهما بإعداد موازنة مجحفة بحق المواطنين.



واشار الى انه في حال عدم تقديم براءتهما امام البرلمان فانه يعتزم اقالتهما



