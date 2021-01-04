بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 04 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
لجنة نيابية تتهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام الكاظمي: تأخرنا 17 سنة.. ونشطاء: مادام نوري المالكي رئيس الدولة العميقة موجودا فلن يكون هناك إصلاح نائبة عن نينوى تلوح بموقف قوي وحازم في حال تأجيل العمل باعمار مطار الموصل كوجر: موازنة 2021 مبالغ فيها ونفقاتها ضعفي العام الماضي التخطيط: ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر الداخلية: مصادرة آلاف الأسلحة المنفلتة.. ونشطاء: لن ينال العراق الحرية إلا بمصادرة أسلحة المليشيات الإيرانية نائب : حجم العجز في موازنة 2021 وصل الى 71 تريليون دينار مصرع مسؤول بميليشيا الحشد وزوجته في حادث سير بالنجف علاوي: المحاصصة وفوضى السلاح المنفلت تسببت بهجرة الكفاءات والطاقات العراقية ضرب ومحاولات اعتقال للمهندسين بالبصرة.. ونشطاء: الكاظمي ووزيري الداخلية والنفط مسؤولون عن هذه المأساة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 03:04 م

لجنة نيابية تتهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام

620171117129222
لجنة نيابية تتهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام





اتهمت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي في مجلس النواب، وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام، مبينة ان البرلمان سيحاسبهما في حال عدم تقديمهما دليل البراءة.


وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي ان “مجلس النواب عازم على استكمال استجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخفي بسبب تقصريهما وقيامهما بالأضرار المالي الكبير.
واضاف البلداوي، ان “رفع سعر الدولار امام العملة المحلية الدينار يعد كارثة لا يمكن السكوت عنها وقد جمع البرلمان جميع الادلة والاسئلة لاستجوابهما فضلا عن قيامهما بإعداد موازنة مجحفة بحق المواطنين.

واشار الى انه في حال عدم تقديم براءتهما  امام البرلمان فانه يعتزم اقالتهما

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
5e70d5a14c59b74151194885

نائبة عن نينوى تلوح بموقف قوي وحازم في حال تأجيل العمل باعمار مطار الموصل 04 كانون الثاني 2021 02:36 م

MW-HC703_us_dol_20190125123720_ZQ

كوجر: موازنة 2021 مبالغ فيها ونفقاتها ضعفي العام الماضي 04 كانون الثاني 2021 02:04 م

Doc-P-344002-637241692701059116

التخطيط: ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر 04 كانون الثاني 2021 01:44 م

Doc-P-359999-637370678582714261

نائب : حجم العجز في موازنة 2021 وصل الى 71 تريليون دينار 04 كانون الثاني 2021 01:00 م

GYTL3UWELYI6TC7XZXRNTYEQKU

مصرع مسؤول بميليشيا الحشد وزوجته في حادث سير بالنجف 04 كانون الثاني 2021 11:25 ص

96092cf0-d69b-48c5-bb5c-cc15a65d04cd_16x9_1200x676

علاوي: المحاصصة وفوضى السلاح المنفلت تسببت بهجرة الكفاءات والطاقات العراقية 04 كانون الثاني 2021 11:20 ص

1220202695636608856594

قانوني يكشف عن مصير قانون المحكمة الاتحادية بعد انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان 03 كانون الثاني 2021 03:20 م

الكاظمي

عاجل.. السيستاني يمنح الكاظمي تفويضاً لمواجهة الميليشيات ويضع "حشد العتبات" تحت إمرته 03 كانون الثاني 2021 02:36 م

التعليقات