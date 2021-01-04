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الإثنين, 04 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 02:41 م

الكاظمي: تأخرنا 17 سنة.. ونشطاء: مادام نوري المالكي رئيس الدولة العميقة موجودا فلن يكون هناك إصلاح

الكاظمي والمالكي

سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "تأخرنا 17 سنة ولن نتأخر بعد ذلك"، حيث صرح النشطاء، وبعد تأخر ١٧ عاما نفس الكتل والأحزاب السياسية ما زالت تحكم العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "تأخرنا 17 سنة، ولن نتأخر بعد ذلك، وعلى كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره".

وانتقد الكاظمي الحكومات التي سبقت حكومته الحالية بأنها "لم تشهد أي تنمية للعراق بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة، والاقتصاد العراقي أصبح رهناً لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشي الوباء والفساد كان قد أكل الأخضر واليابس".

من جانبها، دعت لجنة النزاهة النيابية، الكاظمي إلى عدم التحجج بضغط الأحزاب وعدم كشف الفاسدين، مبينة أن، نتائج التقييم بسوء الإدارة لم تصدر عن جهة حزبية بل بتأييد البرلمان كاملا.

وقال عضو لجنة النزاهة صباح طلوبي، إن الكتل السياسية بالإجماع أعطت تفويضا كاملا للكاظمي عند تسلمه المنصب لمحاربة الفساد واصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأوضح طلوبي، أن التقييم لم يصدر عن جهة أو كتلة حزبية لتتحجج الحكومة بتعرضها لضغط الأحزاب، مبينا أن التقرير والتقييم صدر عن مجلس النواب بإجماع جميع الكتل.

وتابع: إن الكاظمي يمتلك سلطة عليا ومسخرة لديه جميع الإمكانيات ومن المعيب التحجج بالأحزاب وعدم القدرة على العمل، لافتا إلى أن لجنة مكافحة الفساد التي شكلها لم تر النور باي ملف ولم تطح بأي من الرؤوس الكبيرة للفساد.

وأشار نشطاء إلى أن رئيس الوزراء محاط بالأحزاب السياسية الفاسدة، وهو مسير وليس مخير ولا صاحب قرار، فالكتل الموالية لإيران هم من يتحكمون في القرار العراقي.

وتساءل نشطاء من هي الجهة التي سوف تطبق كلام الكاظمي؟ فالشعب العراقي يسمع مثل هذا الكلام كلما اقترب موعد الانتخابات وعدها يذوب هذا الكلام وتذوب الوعود مع بزوغ الفجر الأول بعد يوم الانتخابات.

وأكد نشطاء، أنه مادام نوري المالكي رئيس الدولة العميقة موجود في العراق فلن يكون هناك إصلاح أو تقدم، لذلك يجب القضاء على رأس الأفعى.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة الكاظمي:

وقال حساب، "@BderiDr"، " وبعد نتأخر ١٧ سنة إذا نفس الكتل السياسية تحكم".


وأضاف، حساب، "@AlshgeryMo"، " وعِدنا كثيرا يمكنك أن تكون أفضل رئيس لو حققت كل ما وعدت به لكنك مثل بقية الدمى التي قادت البلد".


وتابع حساب، "@rav4guy"، " مادام نوري المالكي رئيس الدولة العميقة موجود فلن يكون هناك إصلاح أو تقدم، يجب القضاء على رأس الأفعى".

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أخر تعديل: الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 02:43 م
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