نائبة عن نينوى تلوح بموقف قوي وحازم في حال تأجيل العمل باعمار مطار الموصل



لوحت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري باتخاذ موقف قوي وحازم في حال تم تأجيل العمل بمشروع مطار الموصل خلال العام الحالي.

وقالت الجبوري في بيان إن "المشاريع الخاصة بمحافظة نينوى والمدرجة في موازنة (2021)، بعضها مرحل من السنة الماضية مثل مطار الموصل، ونأمل أن تنفذ خلال هذا العام ولا ترحل كما حصل سابقاً"

وأضافت الجبوري "سيكون لنا موقف قوي في حال تم ترحيلها خصوصا وانها مشاريع استراتيجية مهمة والمحافظة بأمس الحاجة إليها"

وكان محافظ نينوى قد اعلن منتصف شهر كانون الاول الماضي عن إدراج مشروع تأهيل مطار الموصل ضمن موازنة العام 2021 ".



