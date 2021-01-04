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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 01:15 م

الداخلية: مصادرة آلاف الأسلحة المنفلتة.. ونشطاء: لن ينال العراق الحرية إلا بمصادرة أسلحة المليشيات الإيرانية

السلاح المنفلت

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العراق لن ينال وشعبه الحرية والاستقلال إلا بمصادرة أسلحة الميليشيات الإيرانية الإرهابية في العراق.

يأتي ذلك بإعلان مصادرة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في عدة مدن عراقية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية أسهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة الجرائم.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا: إن هناك عدة تهديدات تواجه المجتمع العراقي، أحدها السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وغيرها، لذلك أجرت وزارة الداخلية عمليات كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد لمصادرة الأسلحة من البيئات العشائرية ومراكز المدن والمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وبين أنه تمت مصادرة الآلاف من قطع السلاح الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، مضيفا "كانت هنالك  نجاحات وتحقيق أهداف خلال العمليات التي شنتها قواتنا الأمنية".

وأكد المحنا، أن العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة، لمصادرة جميع الأسلحة المخالفة للقانون.

وأشار النشطاء إلى أنه طالما الحدود العراقية مع إيران وسوريا ظلت مفتوحة، سيظل السلاح يتدفق إلى الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وأكد النشطاء أن الداخلية نفسها سلاحها منفلت بعد قيام عناصرها بالاعتداء على المتظاهرين في الناصرية وفي ساحة التحرير من قبل في تظاهرات تشرين.

وأشار النشطاء إلى أن أول المخالفين ميليشيا جيش المهدي وميليشيا سرايا السلام لأنها خارج المنظومة الأمنية ولا تأتمر بأمر الدولة، وكذلك باقي الميليشيات كالحشد الشعبي والنجباء وبدر والعصائب..

وأكد النشطاء، نتمنى عودة العراق كدولة عربية لا كيانات ورايات مختلفة، الولاءات والسيادة بيد الدولة والجيش العراقي العربي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على السلاح المنفلت في العراق:

وقال حساب، "@44444999"، "لن ينال العراق وشعبه الحرية والاستقلال إلا بمصادرة أسلحة المليشيات الإيرانية الإرهابية".


وأضاف، حساب، "@hassneensami"، "ما طول الحدود مفتوحه لا يوجد حل للسلاح المنفلت".


وتابع حساب، "@Mohdtamimi6"، " أول المخالفين جيش المهدي وسرايا السلام لأنها خارج المنظومة الأمنية ولا تأتمر بأمر الدولة (المنفلت أحمر لو أخضر).


وذكر حساب، "@Sa556613"،  "أتمنى عودة العراق كدولة عربية لا كيانات ورايات مختلفة، الولاءات والسيادة بيد الدولة والجيش العراقي العربي.

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