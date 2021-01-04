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الإثنين, 04 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 01:00 م

نائب : حجم العجز في موازنة 2021 وصل الى 71 تريليون دينار

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نائب : حجم العجز في موازنة 2021 وصل الى 71 تريليون دينار

اعلن عضو اللجنة المالية ، النائب ثامر ذيبان، ان حجم العجز في موازنة
2021 وصل الى 71 تريليون دينار والانفاق الاجمالي بلغ 164 تريليون
دينار، وهذا يعني ان الموازنة ليست اصلاحية كما تدعي الحكومة; ، مشيرا
الى ; ان البرلمان سيجري مناقشات مستفيضة بخصوص المادة المتعلقة
بحصة الاقليم وتصدير النفط لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع المحافظات

واضاف ذيبان ; ان اللجنة المالية ستقوم الاسبوع المقبل بمناقشة بنود
الموازنة العامة، وستعمل على حذف بعض الفقرات، واضافة اخرى او
اجراء التعديلات اللازمة عليها لضغط الانفاق وتقليل العجز.

من جانبه قال النائب، عبد الهادي السعداوي ان الاستقطاع سيكون من
رواتب الدرجات الخاصة فقط

واضاف ; ان رواتب موظفي الدولة خط احمر، ولن يتم السماح في مجلس
النواب بالمساس بها او الاستقطاع من مخصصات الموظفين اثناء التصويت
على موازنة العام المقبل 2021 ;، مشيرا الى امكانية اللجوء الى الاستقطاع
من رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة فقط بدرجة مدراء
عامين فما فوق .
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