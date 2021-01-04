من العراق لليمن.. إيران ترفع رايات الإرهاب والحرس الثوري ينصب استعراضات سليماني والمهندس

البخيتي: الحرس الثوري الإرهابي سيطر على اليمن ولابد من التكاتف لدحره



قال خبراء، في الشؤون العربية، أن ما ظهر خلال ذكرى الارهابيين، سليماني والمهندس في العراق وسوريا ولبنان واليمن. يؤكد سيطرة أجندة ايران الدموية تماما على 4 عواصم عربية. وأن ضعف هذه العواصم وهى بغداد ودمشق وصناء وبيروت وافتقارها وافلاسها يعود لظهور الولي الفقيه المسلح في أرجائها.

وكان قد أثار الظهور الإعلامي المتكرر، لسفير إيران لدى الميليشيات الحوثية في صنعاء حسن إيرلو، العديد من التساؤلات حول توقيت هذا النشاط الإيراني العلني في اليمن، وطبيعة الرسائل التي تريد طهران إرسالها إلى المجتمع الدولي، بعد أن ظلت تنكر لسنوات تقديمها أي دعم للجماعة الحوثية التي انقلبت على مؤسسات الدولة اليمنية وسيطرت بقوّة السلاح على مساحات من البلاد منذ أكثر من ستّ سنوات.

وقالت مصادر سياسية يمنية إن إيرلو، الضابط في الحرس الثوري الإيراني الذي لم تعرف حتى الآن تفاصيل وصوله إلى اليمن وتنصيبه من قبل الحوثيين سفيرا للنظام الإيراني لدى السلطة الانقلابية، يحاول الظهور كحاكم عسكري إيراني في صنعاء، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب في اليمن.

واعتبر مراقبون يمنيونن وفق تقرير "العرب"، أن ظهور إيرلو في احتفال أقيم في مسجد الصالح بصنعاء، في الذكرى الأولى لمصرع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بحضور قيادات حوثية بارزة، مثّل استفزازا لقطاع عريض من اليمنيين، خصوصا وأنّ الاحتفال الذي أقيم في مسجد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جاء بعد تقارير إعلامية غربية تحدثت عن صدور أمر تصفية صالح عن سليماني نفسه.



وتسعى إيران للانتقال إلى مرحلة جديدة في الملف اليمني من خلال إظهار نفوذها على صنعاء كرابع عاصمة تسيطر عليها بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، غير أن مصادر سياسية أكدت ارتباط النشاط الإيراني المتزايد في مناطق سيطرة الحوثيين بالتحولات الإقليمية والدولية ورغبة طهران في استثمار نفوذها الإقليمي لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية في فترة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وقال المراقبون، إن النظام الإيراني يحاول حصد ثمار دعمه العسكري للميليشيات الحوثية في اليمن خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تزايد المؤشرات على التوجه الدولي لإغلاق ملف الحرب في اليمن والتوجه المتوقع للإدارة الأميركية الجديدة التي يبدو أنها ستعيد العمل بالاتفاق النووي مع طهران، وما سيتبع هذه الخطوة من مكاسب للنظام الإيراني.

وقال الكاتب والسياسي اليمني، علي البخيتي، إحياء الحوثيين لمقتل سليماني في صنعاء بأنّه دليل على ما كان يمثله هذا الشخص بالنسبة إلى هذه الجماعة، وعلى الدعم القوي الذي كان يقدَّم لها عن طريقه باعتباره كان أقوى الأذرع الإيرانية في الخارج، إضافة إلى أن هذا الاحتفال “يعكس شعورا حوثيا بنوع من الاستقرار وبأنه لم يعد هناك من خطر على النظام الذي يسعون لإقامته في صنعاء، وتأكيدا على أنهم باتوا يعتقدون أن المجتمع الدولي ودول الإقليم استسلما للواقع الجديد بشكل أو بآخر، لذلك لم يعودوا بحاجة إلى إخفاء علاقتهم الوثيقة بإيران.

وبعد تواجد ملالي قم وطهران في 4 عواصم عربية بهذا الشكل مصدر عار وقلق كبير.

أ.ي