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الإثنين, 04 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 02:40 ص

مراقبون يستنكرون: خزعبلات التحقيق ومزاعم الضغوط في قضية وفاة إرهابي إيراني وعميل؟! ورهن الدولة العراقية لهذا الهراء السياسي

سليماني والمهندس

نشطاء: هناك تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تهم 40 مليون عراقي ومن السخف التوقف أمام قضية إرهابيين بهذه الشكل

رفض نشطاء ومراقبون، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تحتل قضية وفاة إرهابي ايراني هو قاسم سليماني، صاحب المشروع المخرب في العالم العربي كل هذه المساحة في قضايا العراق؟
ولفتوا أن الوطن امام تحديات هائلة جسام سياسية واقتصادية وهذه قضية أقل كثيرا من تأخذ كل هذا الحيز؟
 في نفس الوقت استنكروا أن تعطي أهمية لعميل إيراني، حارب ضد الجيش العراقي والجنود العراقيين، هو أبو مهدي المهندس.
 ولفتوا ان الواقع السياسي يعيش مهزلة بهذه الأجواء.
وزعم تحالف الفتح، الذي يتزعمه الإرهابي هادي العامري، وجود ضغط أمريكي لإخفاء نتائج التحقيق بقضية اغتيال الإرهابيان سليماني وأبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، العام الماضي.
وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ، ان "هناك تحقيقا إداريا وأمنيا وقضائيا من الجانب العراقي في قضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية، ونتائج التحقيق وصلت لمراحل متقدمة ومعلومات مهمة".
واوضح البطيخ وفق الخزعبلات: ان الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على العراق حالياً سياسياً وأمنياً، وهي تضغط على الجانب العراقي لإخفاء نتائج التحقيق بقضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وعدم كشفها كونه تكشف تورط شخصيات عراقية.


 مشيرا إلى أن واشنطن تريد حماية عملائها في العراق، وتريد استمرار عملهم حتى تبقى تنفذ اجنداتها بهؤلاء العملاء، ولهذا لا يتم كشف نتائج التحقيق رغم مرور عام كامل على الحادثة!!
في نفس السياق، شدد الإرهابيان رئيس هيئة  الحشد الشعبي فالح الفياض، والعامري، على ضرورة تطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من العراق.
وقال الفياض، في كلمة القاها خلال تظاهرة نظمها انصار الحشد الاجرامي، في ساحة التحرير وسط بغداد بمناسبة ذكرى سليماني والمهندس.
أن القصاص يكون بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأميركية، مشيرا إلى “اننا لسنا رسل حرب ولا دعاة عنف!!!
ولفت الفياض إلى أن الجموع في ساحة التحرير التي خرجت تعبر عن الإرادة الوطنية!!
وقال الارهابي الأمين العام لمنظمة "بدر" زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري في كلمة له بهذه المناسبة "نقف ضد مشاريع التطبيع وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس!! في عودة للتجارة الرخيصة.
وأردف بالقول ان "قادة النصر كان لهم الدور الكبير في تجاوز الازمات التي عصفت بالعراق؟!
 ولا احد يعرف طبيعة هذه الأزمات التي استطاع هذان الارهابيان مساعدة العراق فيها؟!
وبعد.. العراق لديه مشاكل وقضايا تهم 40 مليون مواطن اقتصادية وسياسية وأمنية ولا يقبل ابدا ان يضيع وقته مع هؤلاء القتلة ومطلوبون دوليون.
أ.ي

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