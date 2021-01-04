بحر الفساد في العراق.. 20 وزيرًا و333 مسؤولاً كبيرا والسؤال: أين نوري المالكي؟ أين فساد هيئة الحشد الإجرامي؟

مراقبون: ملايين العراقيين يساندون الكاظمي في معركة الفساد شرط أن يكون جادًا وأن تكون معركته مع الحيتان والصغار



وسط الفوضى الأمنية التي تضرب العراق خلال السنوات الماضية. هناك فوضى اقتصادية عارمة وفي توقعات كثيرين.فإنه إن لم تتضافر مختلف القوى لإنقاذ العراق وتعزيز موارده. فإنه قد يسقط فجأة في بحر الإفلاس على غرار ما حدث في لبنان بسبب عصابات الولي الفقيه.

في نفس السياق، فإن القصة الكاملة لمشاريع النهب والفساد تبدو القصة الأكبر في العراق. خصوصا بعدما أعلن الكاظمي، أنه جاد في التصدي للفساد.

وكان قد تعهد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالمضي قدما في تحقيق الإصلاحات في العراق حتى لو كلفه ذلك حياته وفق خطابه قبل ساعات، مشيرا إلى أن حكومته ستكشف عن "حقائق كبرى" بشأن الفساد خلال العام الجديد2021.

وقال الكاظمي: إن حكومته قدمت مسودة مشروع لموازنة مالية "طموحة" تتضمن إصلاحات اقتصادية، وهو ما وضعه في مرمى "الطعن والمزايدات" وفق قوله.

وأضاف: لطالما أكدت أنني جئت للإصلاح، فلن توقفني المزايدات والاستعراضات حتى لو كلفني ذلك حياتي.



في نفس السياق، تعهد الكاظمي خلال تشكيل حكومته، بمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في مفاصل الدولة، الأمر الذي جعله يتعرض إلى حملة شرسة من أحزاب وتكتلات نافذة مدعومة من إيران.

وتابع في هذا الصدد: أسسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك. وأضاف الكاظمي، وفق ما رصدت جريدة "العرب" من تصريحاته تعهده، بأن يكون عام 2021 هو عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية.

فما هى قصة الفساد؟ وهل هناك مشروع حقيقي لاستئصال الفساد والفاسدين في العراق؟ ثم لماذا يغمض عينه عن كبار الفاسدين بشهادة 40 مليون عراقي؟!

وكشف عضو في البرلمان، أن هيئة النزاهة، أحالت 333 مسؤولا سابقا بينهم 20 بدرجة وزير إلى القضاء بـ"تهم فساد". وأوضح عضو لجنة النزاهة النائب في البرلمان جمال المحمداوي، أنه تمت إدانة 4 وزراء سابقين و7 مدراء عامين بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء، دون تفاصيل حول مجريات التحقيق مع بقية المسؤولين المتهمين.



وقالت لجنة الطاقة في البرلمان، إن كل مليار دولار أنفق على قطاع الكهرباء كان يكفي لإنتاج ألف ميغاوات من الطاقة، وفقا لمعايير الشركات المنتجة.

وبحسب بيانات سابقة للجنة النزاهة العامة، فإن الفساد في مشاريع الكهرباء تصل قيمته إلى المليارات من الدولارات.

وكانت محاربة الفساد، على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق على مدى عام كامل بدءا من أكتوبر 2019 عندما تورطت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، بالشراكة مع ميليشيات عراقية تابعة لإيران، في قتل نحو 700 متظاهر، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، في سبيل حماية نظام الأحزاب الدينية الفاسدة في البلاد.

ووفق تصوره قال الكاظمي، إن الدولة استعادت في الـ6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها، لافتا إلى أن القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاما، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر.

وعلى مستوى العلاقات الخارجية، قال رئيس الحكومة إن 6 أشهر من عمل هذه الحكومة كانت كفيلة بأن يتمتع العراق بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته التي لم يشهدها منذ عقود طويلة، مبينا أن كل جيراننا وكل العالم يسعون إلى دعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته.

وكشفت "العرب" وفق مصادر مطلعة لها، ان الكاظمي شكل لجنة خاصة برئاسة ضابط كبير، لتتبع موظفين فاسدين واعتقالهم. وحاولت اللجنة أن تعمل خارج القيود الروتينية المعروفة، التي تتيح للمتهمين تسوية أوضاعهم قبل القبض عليهم.

واشارت إلى أن مكتب الكاظمي، أعد معتقلا خاصا في مطار بغداد، لاستكمال التحقيقات مع مسؤولين ألقي القبض عليهم لتورطهم في قضايا فساد، من بينهم شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد، وأحمد الساعدي مدير دائرة التقاعد العامة، وغيرهما.

ومضى الكاظمي يقول، تأثر شعبنا كثيرا بالأزمة المالية، مثلما تأثر العالم بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، ولكن وقعها على العراق كان أصعب.. وللأسف الحكومات السابقة لم تخطط لمثل هذه الأزمات.

ويقول خبراء، إنه لا يمكن لأحد أن يحارب خطوات الكاظمي أو ينتقدها اذا كانت موجهة للفساد. بل العكس تماما فالكل في صفها ويساندها. ولكن القضية هل يقوم الكاظمي فقط بمطاردة صغار الفاسدين في حين يحمي الحيتان أو يخافهم؟!

أين فساد وملفات نوري المالكي؟ أين فساد وملفات الحشد الشعبي الطائفي؟! والعراقيون جميعهم يعلمون حقيقة فساد نوري المالكي وفساد قادة وعناصر الحشد الإرهابي.

وشددوا على ضرورة تطبيقه معيارا واحدا من النزاهة والشفافية والاستناد لقوة الدولة في معركته هذه لو أراد النجاح.

ا.ي