مراقبون: حكومة الكاظمي غير قادرة على حكم العراق وبيان "الجيش" ودعوى احترام السيادة تظهر الذعر من ميليشيات إيران

الجيش: لا نريد أن يكون بلدنا منطلقا لضرب دول الجوار ومراقبون: دفاع عن إيران الإرهابية وعصاباتها دون داعي



انتقد مراقبون، ما وصفوه بالبيان المذعور، الصادر عن الجيش اليوم وطالب فيه وبـ"خلط مريب ومفزع" كل من واشنطن وطهران باحترام سيادة العراق!!

وقالوا ان الخطر كل الخطر في إيران والاستعراضات الارهابية اليوم في قلب العاصمة العراقية، بغداد، تظهر مدى استفحال أمر العناصر الإيرانية.

وشددوا على رفضهم التام للخلط. وقالوا إن حكومة الكاظمي مطالبة بيان حاسم يؤكد رفضها لعناصر ايران وتطلب التحقيق في فتح العاصمة أمام كل هذه الجموع الإرهابية.

وكان قد أكد الجيش العراقي، في بيان، أن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية. وأضافت القوات المسلحة في بيان، أنها لا تريد للعراق أن يكون منطلقا لضرب دول الجوار، في دفاع عن ايران الارهابية دون مبرر. وتابع البيان أن على أميركا وإيران احترام سيادة العراق.



ويشار إلى أن الحكومة، أكدت خلال الأيام الماضية عزمها المضي قدما في حصر السلاح المتفلت وحماية البعثات الأجنبية، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف الشهر الماضي محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء دون أي خطوات ملموسة على الأرض.

وبينما جددت السلطات، عزمها التصدي للسلاح المتفلت في بغداد، معلنة بدء عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية، أكد الجيش العراقي أن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية.

وفي تحد ارهابي جديد، جددت كتائب حزب الله العراق الارهابية، تأكيدها أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها

ويذكر أنه غالبا ما تشهد العاصمة بغداد عمليات إطلاق لصواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء، ما يحرج الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن وتفلت تلك الفصائل الموالية لإيران.



من جانبه شدد زعيم الميليشيات، الارهابي أبو حسين الحميداوي، في بيان على أن سلاحهم أكثر شرعية وعقلانية من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية، وسيبقى بأيديهم إلى أن يشاء الله، ولن يسمح لأحد -كائنا من كان- أن يعبث به.!!!

وأضاف إن حزب الله لن يقتحم السفارة الأميركية خلال المسيرة التي دعا إليها الحشد الشعبي الاجرامي، وبعض الفصائل المسلحة في البلاد من أجل إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الارهابي، قاسم سليماني، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي، أبو مهدي المهندس بضربة أميركية العام الماضي في محيط مطار بغداد. وأضاف أن حزب الله لن يطيح بهذه الحكومة فما زال في الوقت متسع، في اهانة جديدة لها.

وقال مراقبون، إن تصريحات كتائب حزب الله الإرهابية تظهر مجددا أن عصابات إيران هى الخطر الأول على العراق وليس غيرها ولابد من وقفة حاسمة تجاهها.

أ.ي