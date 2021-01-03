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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 كانون الثاني 2021 08:29 م

من أموال العراق.. إيران ترفع ميزانية فيلق القدس الإرهابي وتزيد وديعة "ثأر سليماني" للقيام بعمليات تفجيرية

الحرس الثوري

خبراء: زيادة تمويل فيلق القدس الإرهابي وانفاق 17 مليار دولار على أنشطة متطرفة يثبت للعالم أجمع قبح إيران ونظامها

في الوقت الذي تشكو فيه إيران من قلة مواردها من النقد الأجنبي والعملة الصعبة، جراء العقوبات القوية من جانب إدارة الرئيس ترامب بسبب إرهابها. الا أنها توسعت في مجال الانفاق على الإرهاب.
وكشفت تقارير أن الملالي، قرر زيادة ميزانية فيلق القدس" الإرهابي" كما قرر زيادة ما أسماها بوديعة "ثأر سليماني" أو عشرات الملايين من الدولارات التي ستستخدم لنشر الإرهاب في العالم طبقا لاستراتيجية قاسم سليماني.
وأقر البرلمان الإيراني، مشروع قرار ينص على زيادة ميزانية فيلق القدس الإرهابي، التابع للحرس الثوري الإيراني من أموال الصادرات الإيرانية إلى العراق بهدف الثأر لسليماني!


ونص القرار الذي سمي بـ "الإجراء المضاد إزاء اغتيال قاسم سليماني"، على تخصيص 1% من عائدات التصدير إلى العراق لفيلق القدس الإرهابي، لتمكينه من استخدام هذه الميزانية لدفع مكافأة لمن يقومون بعمليات إجرامية عبر مختلف أنحاء العالم. ويعملون على إخراج الولايات المتحدة من المنطقة، أو محاسبة منفذي اغتيال الارهابي الإيراني، قاسم سليماني، بحسب ما أفادت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا".
ويشار إلى أن صادرات إيران غير النفطية إلى العراق بلغت في الأشهر الـ7 الماضية، بحسب ما أفادت سابقاً مصادر حكومية إيرانية، حوالي 5 مليارات دولار.
في نفس الوقت، كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أن لها ديوناً بقيمة 6 مليارات دولار إثر تزويد العراق بالكهرباء والغاز، لكنها لم تستطع تحصيلها بسبب العقوبات.
وأوضحت أنها ستقوم باستخدام ديونها لدى العراق لشراء سلع أساسية، ومن المحتمل أن تستخدم قسما من هذا المبالغ لفيلق القدس.


هذا وينص قرار البرلمان الإيراني – وفق ما نقلته قناة "العربية"، أيضا على تخصيص 30% من إجمالي قيمة الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية المستوردة أو العلامات التجارية ذات الصلة بالولايات المتحدة، لأنشطة مثل "مهرجان إحياء ذكرى سليماني" و"جائزة المقاومة الدولية – المقاولة والمماتعة-
وكان قد وافق البرلمان على زيادة شهرين في ميزانية فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، بمقدار 200 مليون يورو. وتضمن القرار الصادر يوم الخميس الماضي أيضًا "دعم جهود طرد الولايات المتحدة من المنطقة" كمثال على "الانتقام القاسي".
واقترح البرلمان الموافقة على "التعاون الدفاعي" لمدة خمس سنوات مع أي دولة في المنطقة تعمل على إخراج القوات الأميركية، بالطيع ليس دول ولكن تنظيمات ارهابية اجرامية في اليمن ولبنان وسوريا وغيرها.
ويخول القرار القوات المسلحة الإيرانية في حالة حدوث حرب محتملة مع الولايات المتحدة بالرد على الدولة المضيفة للقوات الأميركية!، وبما يعني ارهاب سافر في الخليج العربي وفي كافة انحاء المنطقة.
وهدد قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني الارهابي، أمير علي حاج زاده، في مقابلة نشرتها وكالة "تسنيم" بـ "استهداف الدول العربية التي تستضيف القوات الأميركية إذا تعرضت إيران لهجوم".
في نفس السياق، وفي إقرار صريح للتدخلات الخارجية الإيرانية في المنطقة عبر الميليشيات، التي تدعمها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر المساعدات وافتتاح المدارس والجمعيات التي تروج لعقائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن محمد رضا نقدي، المساعد التنسيقي في الحرس الثوري، أن بلاده أنفقت على مدى السنوات الماضية، نحو الماضية 17 مليار دولار على الأنشطة الدفاعية والثقافية في المنطقة.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، الأحد، "حين دخل الارهابي، قاسم سليماني حروبا في المنطقة كان الجميع يلوم ويشمت، لكن الآن نقولها بسهولة لقد ذهبنا إلى سوريا وحاربنا فيها بوصفنا المدافعين عن الحرم.
كما اعترف أن الحرس كان يخفي في البداية قتلاه في سوريا، مكتفيا بالقول إنهم قتلوا غرب إيران، مضيفا طبعا لم نكذب، لأن سوريا كانت أيضا في الغرب!!
 وقال خبراء لـ"بغداد بوست" إن إيران تعيش في مرحلة "وقاحة الإرهاب" على ظن أن مجىء بايدن لن يحاسبها على مثل هذه الجرائم.
ولفتوا انها اعترافات وقحة سافرة بدعم وتمويل الإرهاب في كافة أنحاء العالم. وهو ما يقتضي مراجعة كل الخطط الدفاعية العالمية والعربية للتصدي للإرهاب المسلط من قم وطهران.
أ.ي

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