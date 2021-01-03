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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 كانون الثاني 2021 07:33 م

عناصر الحشد تحتل العاصمة بغداد.. استعراض قوة لـ"الإرهابيين" ولا عزاء للدولة

الحشد الارهابي يحتفي بذكرى سليماني والمهندس في قلب بغداد

مراقبون: لماذا لم يغلق الكاظمي العاصمة في وجه هذه المجاميع الإرهابية. وهناك مبرر كورونا ومبرر الإرهاب؟

عناصر مسلحة وقادة إرهابيين مصنفين على كافة قوائم الإرهاب العربي والدولي. ورغم ذلك يتدفقون بالآلاف إلى شوارع العاصمة بغداد وساحة التحرير في مشهد مقزز لم يشهد العراق مثله من قبل.
 وقال مراقبون، إن ما يحدث تخطى مرحلة الانفلات الأمني ووصل الى مرحلة "احتلال العاصمة" من جانب عناصر إيران.
 ثم يأتي بعد ذلك الكاظمي ليتحدث عن فرض الأمن والسيطرة على السلاح في "مزحة غليظة" يزفها للناس؟!
وكان قد تدفق الآلاف من أنصار الحشد الشعبي الإرهابي، والفصائل الدموية الموالية لإيران في العراق إلى ساحة التحرير بوسط بغداد، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الارهابي، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الإرهابي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا بغارة أميركية في محيط مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.
وتزامن استعراض القوة هذا، مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.


وقُتل سليماني، بطائرة مسيرة أميركية استهدفت موكبه في مطار بغداد. ونقل الهجوم العداء بين الولايات المتحدة وإيران إلى مستوى غير مسبوق وأثار قلقا من احتدام كبير للصراع.
 من جانبه، أكد زعيم تحالف "الفتح" الإرهابي هادي العامري، إن على الجميع الاستعداد للمقاومة – المقاولة يقصد- وأشار إلى رفضه مشاريع التطبيع مع دولة إسرائيل!
وأكد في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني: نقف ضد مشاريع التطبيع وستبقى فلسطين عربية وعاصمتها القدس!!


وأضاف العامري، إن استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق والأخير لا يستقر إلا بخروج كافة القوات الأجنبية من أرضه.
وتابع العامري: سنكمل مسيرة الإرهاب، وعلى الجميع الاستعداد للمقاولة. عهدا منا لقادة النصر أننا سنمضي على طريقهم".
وأضاف العامري، أن سليماني والمهندس، تركا مدارس إرهابية ستنجب آلاف الشباب المضحي ليس في العراق فقط بل في كل العالم!!


وقبل ساعات، كانت قد رصدت تقارير اعلامية عدة، قيام ميليشيات الحشد الشعبي الارهابي، باقتحام المباني الخارجية لمطار بغداد الدولي. في انفلات أمني ليس له أول ولا آخر وكأن العراق أصبح فجأة وطن لايران وعملائها من الارهابيين.
وانتشرت مشاهد لاقتحام ميليشيا الحشد لمبانٍ في المطار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المراقبون، إن على الكاظمي، أن يخجل ولو كان جادا فيما يقوله لأغلق العاصمة أمام هذه المجاميع الإرهابية وهناك مبرر كورونا ومبرر الإرهاب ورفض الانفلات لكنه ضعيف والوطن ضائع تحت حكمه.
أ.ي

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