قيادي بالحرس الثوري: خامنئي أرسل سليماني لسوريا ليحول دون سقوط الأسد

قال قائد كتيبة المدفعية والصواريخ في الحرس الثوري الإيراني محمود جهارباغي، إن المرشد علي خامنئي أرسل قاسم سليماني لسوريا ليحول دون سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأضاف، أن المرشد الأعلى أمر سليماني بأن يحافظ على بقاء الأسد، فمهمة قاسم سليماني هي ألا يترك سوريا حتى لا تسقط حكومة الأسد.

فنحن رأينا إذا سقط نظام الأسد، فيجب أن نحارب الأعداء على حدودنا، وحدودنا يعني أن يتغلغل العدو لكرمانشاه وهمدان، وحينها كيف سنمنع انتشاره داخل مدننا.

وتابع: إننا في البداية نلعب دور استشاريين فقط، لكن رأينا فيما بعد أن كل العالم ضد بشار الاسد، وبشار الأسد حليفنا وسقوطه يؤدي إلى مشاكل كثيرة لبلادنا.