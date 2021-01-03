ضرب ومحاولات اعتقال للمهندسين بالبصرة.. ونشطاء: الكاظمي ووزيري الداخلية والنفط مسؤولون عن هذه المأساة

استنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شرطة النفط بالبصرة بالاعتداء بالضرب باستخدام الهراوات على المهندسين والمهندسات الذين يتظاهرون في المحافظة للمطالبة بالتعيين.

وقد تعرض عدد من المهندسين المحتجين، أمام شركة نفط البصرة، للضرب على يد قوات شرطة النفط.

وتداول نشطاء مواقع التواصل، صور توثق الاعتداءات التي تعرض لها المهندسون المحتجون، مِن قبل شرطة النفط قرب شركة نفط البصرة.

وقال النشطاء، ضرب بالعصي على الرؤوس والأيدي من قبل القوات الغير نظامية على مهندسي البصرة, أين الغيرة والوطنية والشرف والإنسانية من اعتدى على مهندسة أو مهندس؟.

وطالب النشطاء نواب البصرة بإعلان وقفة مدوية وصارمة بحق من اعتدوا على المهندسين.

وتساءل النشطاء أين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟، أين وزير الداخلية عثمان الغانمي؟، أين وزير النفط إحسان عبد الجبار؟ من ذلك الاعتداء الوحشي على المهندسين.

وأشار نشطاء إلى أن الأساليب الهمجية الوحشية تعود إلى نشاطِها وممارساتِها بحق المُهندسين السلميين أمام شركة نفط البصرة، فهكذا يُهان المُهندس و المُهندسة، الشباب والبنات يتعرّضون لقمع من قِبل شُرطة نفط البصرة.

وقال المهندسين المحتجين، في بيان، "نحن مهندسي البصرة لقد تعرضنا للضرب والظلم والقمع الوحشي من قبل القوات الأمنية فنحن صامدين منذ خمس أشهر، ومعتصمين سلميا".

وأضافوا، "نرجو وقفتكم معنا وقفة وطنية مشرفة تحسب لجهودكم السابقة في نصرة المظلوم و ضمان حقنا في التعيين من خلال إدراجنا ضمن موازنة ٢٠٢١ أنتم صوتنا المسموع وأملنا بكم".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اعتداء شرطة النفط في البصرة على المهندسين المحتجين:

وقال حساب، "@Hudaalsa3edi"، " ضرب بالعصي على الرؤوس والأيدي من قبل القوات الغير نظامية على مهندسي البصرة , راحت الغيرة والوطنية والشرف والانسانية من اعتدى على مهندسة أو مهندس !! نواب البصرة وقفتكم لازم تكون مدوية وصارمة بحق من اعتدوا علينا، رئيس الوزراء! وزير الداخلية! وزير النفط!".



واضاف، حساب، "@ahmedAb09847718"، " ضرب ومحاولات اعتقال وترهيب للمهندسات، نخلة البصرة الشامخة بنات البصرة (درر العراق) ينضربون ويهددون بالاعتقال. !!!! شوكة الغيرة تتحرك، وزير النفط البصري ووزير الداخلية أنتم المسؤولون اليوم أمام الشعب وأمام العالم عن هذه المأساة".



وتابع حساب، "@wurood94k"، " هكذا يُهان المُهندس و المُهندسة ، الشباب و البنات يتعرّضون لقمع من قِبل شُرطة نفط البصرة".





