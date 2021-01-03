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الأحد, 03 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 03 كانون الثاني 2021 06:04 م

الكاظمي: عام 2021 هو عام الإنجاز العراقي.. ونشطاء: أكبر خطر يواجه العراق وجود أمثالك الضعفاء بالحكم

الكاظمي

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث قال: عام 2021 هو عام "الإنجاز العراقي".

ورد النشطاء، على الكاظمي قائلين: نعم هو عام الإنجاز العراقي يا دولة رئيس الوزراء حين قطعت رواتب الفقراء من الرعاية الاجتماعية، مؤكدين أن أكبر خطر يواجه العراق وجود أمثال الكاظمي الضعفاء بالحكم.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "عام 2021 هو عام (الإنجاز العراقي)، جميعنا سنصل الى هذا الإنجاز بسرعة وكفاءة، وستنتصر الدولة، العراق سينتصر على كل التحديات".

وأشار نشطاء إلى أن المواطن العراقي شجاع صبور يتحمل وقادر على تجاوز الصعاب بالتالي في كل المحن يخرج منتصرا، مؤكدين أن الأفعال هي المقياس لنرى أفعالك دولة رئيس الوزراء..

وأكد النشطاء، أن حال حكومة مصطفى الكاظمي، هو نفس حال حكومة عادل عبد المهدي، حيث أن رئيس الحكومة في وادي والشعب في وادي آخر.

وأضاف، النشطاء، أنهم لا يرون أي أمل بالكاظمي ولا بحكومته، ولماذا لم يقرروا الموازنة حتى الآن؟، وأين هي تلك الإنجازات التي يتحدث عنها الكاظمي؟.

وأشار نشطاء إلى أن هناك اصوات تطالب بإقالة حكومة مصطفى الكاظمي، مما يعني أن إسقاط مصطفى مشتت من أعلى منصب سيادي.

 وأضافوا، أن الكاظمي إذا استقال فسوف يخسر المنصب المستحيل وأيضا يخسر الشهرة والمعجبين، مشيرين إلى أن الكاظمي حصل على المنصب المستحيل بسبب ثورة تشرين ودماء الشباب التي سالت في العراق.

وأكد النشطاء، أن العراقيين يحلمون ويمكن حلمهم ما يتحقق أن يأتي قائد شجاع يغير المعادلات ويحرر العراق من أحزاب عميلة لدول إقليمية حاقدة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@BaqerAlshmmary"، " أكبر خطر يواجه العراق وجود أمثالك الضعفاء بالحكم"، في إشارة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.


وأضاف، حساب، "@MohammedWahbiK1"، " حالك يا كاظمي حال حكومة عبد المهدي أنت في وادي والشعب في وادي آخر".


وتابع حساب، "@Mohamme88040431"، " لا نرى أي أمل بكم ولا بحكومتكم".


وذكر حساب، "@KKafahji"، " تجويع وتركيع الشعب فعلا، إنجاز يستحق الشكر والثناء من المستعمر وذيوله وأذنابه".


وقال حساب، "@slam_sid"، " نعم هو عام الإنجاز العراقي يا دولة رئيس الوزراء حين قطعت رواتب الفقراء من الرعاية الاجتماعية منذ سنة بحجة أن أحد أفراد العائلة يأخذ راتبا أنهم الفاسدون في نظرك وأنت وحكومتك وسياسي الصدفة المخلصون لهذا البلد المظلوم".

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