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الأحد, 03 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 03 كانون الثاني 2021 04:18 م

نشطاء: عصابات الكيان الصفوي نقلت أهالي الميليشيات من الجنوب الشيعي إلى بغداد لإحياء ذكرى الإرهابي سليماني

ذكرى الارهابي

أبدى نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، استياءهم الشديد من قيام عصابات الكيان الصفوي الإرهابي بإحياء ذكرى مقتل المجرم قاسم سليماني وكذلك الإرهابي أبو مهدي المهندس في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال النشطاء، إن بغداد المدنسة من قبل عصابات الكيان الصفوي الإرهابي الغاصب، تحيي ذكرى الإرهابيين وتنقل أهالي الميليشيات الموالية لإيران في باصات إلى ساحة التحرير في بغداد.

وأشار النشطاء إلى أنه تم نقل أهالي الحرس الثوري العراقي والميليشيات الموالية لإيراني من الجنوب الشيعي في باصات إلى بغداد، فهؤلاء المتواجدون في ساحة التحرير ليسوا من أهالي بغداد بل من الجنوب الشيعي.

وقال نشطاء، إنه تم رفع صورة كبيرة تجمع الإرهابيين سليماني والمهندس على مبنى المطعم التركي المجاور لساحة التحرير وسط بغداد، بدلا من رفع صور شهداء العراق من شباب المتظاهرين.

وأكد نشطاء عراقيون، أنه في ذكرى الهالك قاسم سليماني المخطط لتدمير الدول العربية والإسلامية نقول شكرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تخليصنا من هذا المجرم.

وأشار نشطاء إلى أن ميليشيا الحوثي الارهابية في اليمن تحيي فعالية ذكرى الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإرهابي بحضور الحاكم العسكري لصنعاء المدعو حسن ايرلو، تأكيد جديد على التبعية والانقياد الحوثي الكامل لنظام الملالي في إيران، ومساعي طهران تحويل الأراضي اليمنية إلى مقاطعة فارسية.

وأكد نشطاء، أنه مؤلم هذا الحشد الطائفي البغيض الذي يحيي ذكرى إرهابي إيراني في بغداد عاصمة الرشيد إذا لم يكن هذا احتلال من قبل إيران للأرض والعقول والإرادة السياسية فما هو الاحتلال؟!.

وأشار النشطاء إلى أن حلفاء إيران في العراق، كانوا يهددون بطرد أمريكا من العراق بالتزامن مع ذكرى مقتل قاسم سليماني، ولكن حدث العكس، حيث هرب الحلفاء إلى إيران خوفا من أي تصعيد، واكتفوا بخروج إجباري لذيولهم بمظاهرات في بغداد.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ذكرى مقتل الإرهابي قاسم سليماني:

وقال حساب، "@waleedALQudaimi"، " في ذكرى الهالك قاسم سليماني المخطط لتدمير الدول العربية والإسلامية لا يسعني إلا أن أقول شكرا للرئيس ترامب".


وأضاف، حساب، " @the_boss2016A"، " تمر الذكرى السنوية الأولى لتصفية رأس الإرهاب العالمي بقرار تاريخي شجاع يخلد ذكرى وسيرة رئيس أميركي مقدام يضع حداً فاصل لغطرسة نظام إرهابي إيراني ويجعله يخور ويلطم عجزاً عن الرد لإرضاء الداخل الإيراني المتعطش للرد الموعود من الملالي والذي لن يتحقق".


وتابع حساب، "@amrialrheel"، " مؤلم هذا الحشد الطائفي البغيض لإحياء ذكرى علج من علوج إيران في بغداد عاصمة الرشيد إذا لم يكن هذا احتلال من قبل إيران للأرض والعقول والإرادة السياسية فما هو الاحتلال ؟".


وذكر حساب، "@alotabi_q8"، " العراق يحيي ذكرى مقتل قاسم سليماني الجنرال الإيراني وإيران تحتل العراق منذ سنين ..إلى أين يا عراق المسير ...؟؟".


وقال حساب، "@Talib39157347"، " كانوا يهددون بطرد أمريكا من العراق بالتزامن مع ذكرى مقتل قاسم سليماني. ولكن حصل العكس، هم هربوا إلى إيران خوفا من أي تصعيد ! اكتفوا بخروج إجباري لذيولهم بمظاهرات، فهل هذا تغيير في الخطة أو تراجع تكتيكي؟".

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