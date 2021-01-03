قانوني يكشف عن مصير قانون المحكمة الاتحادية بعد انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان

كشف خبير قانون، اليوم الاحد، عن مصير قانون المحكمة الاتحادية بعد قرار البرلمان الاسبوع الماضي تمديد فصله التشريعي.

وقال الخبير القانوني، طارق حرب،، أن “العطلة البرلمانية تبدأ اليوم دستورياً، والتمديد كان لقانون الموازنة فقط وليس لقانون المحكمة الاتحادية”.

واضاف، ان “ذلك يعني اتجاه نية البرلمان صوب عدم اجراء الانتخابات المبكرة”, موضحا أنه “لا وجود لانتخابات ولا حل للبرلمان قبل تشريع وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وبين حرب، أنه “اذا علمنا ان تمديد عمل البرلمان خلال العطلة البرلمانية كما حصل يقرره الدستور للموضوع المحدد بالتمديد فقط وليس لموضوعات اخرى وحيث ان التمديد جاء لأغراض الموازنة السنوية فقط وليس لأغراض اخرى، فأن ذلك يعني عدم مناقشة قانون المحكمة إلا بعد انتهاء العطله البرلمانية”.

واشار ، إلى ان “الانتخابات المبكرة من المقرر أن تكون في شهر حزيران المقبل، وذلك يعني ان نية البرلمان متجهه الى عدم اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد”.

واختتم الخبير القانوني حديثه بالقول، أن “البرلمان لو كان يهتم بإجراء الانتخابات المبكرة لكان شمل بتمديد عمله خلال العطله التشريعية قانوني الموازنة والمحكمه العليا وليس الموازنة فقط التي يوجب الدستور التمديد لقانونها











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