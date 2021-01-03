بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 03 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
في ذكرى مقتل المجرم سليماني.. نشطاء عراقيون: ذكرى هلاك أحد أكابر مجرمي العصر قاسم سليماني الصدر: دول تريد إدخال العراق في بوتقة التصعيد.. ونشطاء: لا تصدقوا هذا الكاهن فهو قلبا وقالبا مع إيران الكاظمي: أبعدنا العراق عن شبح صراع إقليمي ودولي.. ونشطاء: أنتم السبب الرئيسي في هذا الصراع الإقليمي إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج.. ونشطاء: قرع طبول الحرب هراء وضجيج إيراني حماس الإرهابية تعتقل المغربي بعد تمزيقه صورة سليماني.. ونشطاء: المغربي رجل حرّ يقف ضد الصفويين وأذيالهم أمريكا والعراق تحذران إيران من أي مغامرة.. ومغردون: وهل تستطيع حكومة الكاظمي تحذير إيران وأتباعها؟ العراق يبطل لغماً بحرياً التصق بسفينة.. ونشطاء: صنع إيران لجعل منطقة الخليج غير مستقرة فايروس كورونا "المتحور" ينتشر في 33 بلدا حول العالم من بينها دولة مجاورة للعراق مقتل 3 من الجيش العراقي في تفجير بكركوك.. ونشطاء: الميليشيات الإيرانية تتستر خلف شعار داعش سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر بالعراق.. ونشطاء: يجب التخلص من تلك الحكومة بأسرع وقت ممكن
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 كانون الثاني 2021 03:20 م

قانوني يكشف عن مصير قانون المحكمة الاتحادية بعد انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان

1220202695636608856594
كشف خبير قانون، اليوم الاحد، عن مصير قانون المحكمة الاتحادية بعد قرار البرلمان الاسبوع الماضي تمديد فصله التشريعي.
وقال الخبير القانوني، طارق حرب،، أن “العطلة البرلمانية تبدأ اليوم دستورياً، والتمديد كان لقانون الموازنة فقط وليس لقانون المحكمة الاتحادية”.
واضاف، ان “ذلك يعني اتجاه نية البرلمان صوب عدم اجراء الانتخابات المبكرة”, موضحا أنه “لا وجود لانتخابات ولا حل للبرلمان قبل تشريع وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
وبين حرب، أنه “اذا علمنا ان تمديد عمل البرلمان خلال العطلة البرلمانية كما حصل يقرره الدستور للموضوع المحدد بالتمديد فقط وليس لموضوعات اخرى وحيث ان التمديد جاء لأغراض الموازنة السنوية فقط  وليس لأغراض اخرى، فأن ذلك يعني عدم مناقشة قانون المحكمة إلا بعد انتهاء العطله البرلمانية”.
واشار ، إلى ان “الانتخابات المبكرة من المقرر أن تكون في شهر حزيران المقبل، وذلك يعني ان نية البرلمان متجهه الى عدم اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد”.
واختتم الخبير القانوني حديثه بالقول، أن “البرلمان لو كان يهتم بإجراء الانتخابات المبكرة لكان شمل بتمديد عمله خلال العطله التشريعية قانوني الموازنة والمحكمه العليا وليس الموازنة فقط التي يوجب الدستور التمديد لقانونها




أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

عاجل.. السيستاني يمنح الكاظمي تفويضاً لمواجهة الميليشيات ويضع "حشد العتبات" تحت إمرته 03 كانون الثاني 2021 02:36 م

حزب الله

بلطجة كتائب حزب الله الإرهابية : لن ندخل السفارة الأمريكية ولن نطيح بحكومة الكاظمي!! 03 كانون الثاني 2021 01:39 م

ماجدة-التميمي-1

التميمي: مجلس النواب يسعى لإنصاف المتقاعدين القسريين 03 كانون الثاني 2021 11:45 ص

زهرة-البجاري

نائبة : اللجان النيابية تستانف اجتماعاتها اليوم لمناقشة مشروع الموازنة 03 كانون الثاني 2021 11:31 ص

البرلمان

لجنة نيابية تعلن إكمال ملفات استجواب وزيري النقل والإسكان 03 كانون الثاني 2021 11:30 ص

قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان

طالباني : سنواصل الحوار مع بغداد لتأمين مستحقات إقليم كردستان 03 كانون الثاني 2021 11:26 ص

الأعرجي

بهاء الأعرجي: يجب إزالة الدولة المبنية بعد ٢٠٠٣ وبناء عراق بعيد عن القومية والطائفية 03 كانون الثاني 2021 11:25 ص

عبد الأمير نجم المياحي

برلماني يدعو الكاظمي للاستقالة لفشله بإحالة المشاريع الاستثمارية لشركات ناجحة 03 كانون الثاني 2021 11:09 ص

التعليقات