عاجل.. السيستاني يمنح الكاظمي تفويضاً لمواجهة الميليشيات ويضع "حشد العتبات" تحت إمرته

ذكرت مصادر خاصة في مدينة النجف الأشرف أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصل خلال الساعات الماضية على تأييد من المرجع الديني السيد علي السيستاني في ملف مواجهة الجماعات التي تهدد استقرار العراق.



وقالت المصادر إن المرجعية الدينية أكدت على ضرورة احترام الدولة والقانون والحكومة.



وأضافت المصادر أن السيستاني وضع "حشد العتبات" تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.



وأشارت المصادر إلى أن المرجعية دعت الكاظمي إلى استخدام "حشد العتبات" فيما يراه مناسباً لحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون في العراق.