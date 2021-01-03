في ذكرى مقتل المجرم سليماني.. نشطاء عراقيون: ذكرى هلاك أحد أكابر مجرمي العصر قاسم سليماني

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرى مقتل المجرم قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإجرامي، والإرهابي أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد الإرهابي.

وقال النشطاء، إنه في ذكرى هلاك أحد أكابر مجرمي العصر قاسم سليماني، نقدم بالتهنئة لكل ثائر سوري ووالدة شهيد ولكل أرملةٍ حُرة وأطفال يتمهم الحقد الصفوي الفارسي الطائفي في ذكرى الإرهابي.

وأشار نشطاء إلى أن الذين توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في إحياء ذكرى الإرهابيين أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني أكثرهم جنود في ميليشيات الحشد الشعبي والفصائل هددوهم بقطع رواتبهم إذا لم يحضروا.

من جانبه، قال المحلل السياسي، شاهو القرةداغي، تقول وكالة مهر الإيرانية: ساحة التحرير تطالب السيادة العراقية في ذكرى اغتيال قادة النصر!".

وسخر "القرةداغي"، قائلا: "بسبب كثرة صور الجنرال قاسم سليماني لا نستطيع أن نرى ملامح السيادة العراقية أصلا".

وأشار إلى أن النائبين حسن فدعم ويوسف الكلابي من أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، يحييان ذكرى المجرمين المهندس وسليماني.



وأكد أن هناك فرق كبير في مواقف قادة الميليشيات بين العام الماضي واليوم، ينددون بكل هدوء وبطريقة حضارية خوفا من الرد الأمريكي .

وأكد نشطاء أن ساحة التحرير في بغداد تمتلئ بصور الإرهابيين والمقبورين الذين قتلوا أبناء الشعب العراقي بطرق وحشية، متسائلين: أين القصاص يا كاظمي؟.

وقال النشطاء، إن كل شخص خرج اليوم في ذكري المجرم قاسم سليماني في اليمن والعراق ولبنان وسوريا، هو شريك رسمي في قتل أطفال سوريا والعراق.

وأكد نشطاء أن صنعاء ترضخ تحت سلطة إيران بكل نواحي الحياة، حيث اليوم تم إحياء ذكرى هلاك الإرهابي قاسم سليماني الذي سفك دماء الأطفال والأبرياء في سوريا والعراق واليمن.

وأشار نشطاء إلى أنه كما حرق قلوب آلاف الأمهات في سوريا والعراق واليمن ولبنان وإيران، فإن أحرار إيران يحرقون صور المجرم قاسم سليماني.

وأكد مراقبون، أنه في ذكرى مقتل قاسم سليماني، نقول لإيران وتوابعها انتظروا المزيد لن تكونوا بأمان بعد اليوم من وصل لزاده في ايران يستطيع أن يصل إلى الضاحية في لبنان.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ذكرى مقتل الإرهابي قاسم سليماني والمجرم أبو مهدي المهندس:

وقال حساب، "@freehama111"، "في ذكرى هلاك أحد أكابر مجرمي العصر قاسم سليماني، أتقدم بالتهنئة لكل ثائر سوري ووالدة شهيد ولكل أرملةٍ حُرة وأطفال يتمهم الحقد الصفوي الفارسي الطائفي، الذي كذب على الأمة لألف عام تحت شعار (مظلومية الحسين) ثم قاتل وقتل السوريين في جيش يزيد (بشار الأسد)".



وأضاف، حساب، "@Sarah_SH777"، "يا سيادة صارت سجادة، ساحة التحرير كلها صور المقبورين الإرهابيين المفروض تهدس بالأقدام، لهذا أنهوا مظاهرات شبابنا الأحرار بساحة التحرير لتشوية مظاهرات تشوين والأحرار وتحضيراً لهذا اليوم المجرمين".

وتابع حساب، "@abu_mubark2013"، "كل شخص خرج اليوم في ذكري المجرم قاسم سليماني في اليمن والعراق ولبنان وسوريا هو شريك رسمي في قتل أطفال سوريا والعراق".



وذكر حساب، "@alnaashi_saleh"، "اليوم ذكرى جميلة بهلاك المجرم الإرهابي قاسم سليماني.. وأسأل الله أن يجازيه على كل قطرة دم سفكها بيده أو بدعمه وتوجيهه بعذاب عظيم بحق عدله عز وجل".



وقال حساب، "@alisalloum13245"، "في ذكرى مقتل قاسم سليماني، شكرًا لكل من ساهم بهذا العمل النبيل".