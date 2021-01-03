الصدر: دول تريد إدخال العراق في بوتقة التصعيد.. ونشطاء: لا تصدقوا هذا الكاهن فهو قلبا وقالبا مع إيران

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، بعد تغريدته الأخيرة، عن أن هناك جهات ودول تريد إدخال العراق في تصعيد عسكري وأمني.

وأكد النشطاء أن تلك الدول هي دولة واحدة لا تريد خيرا للعراق والعراقيين وهي إيران عبر عملائها من السياسيين الفاسدين والميليشيات الموالية لها.

وقال نشطاء، لا تصدقوا هذا الكاهن فهو قلبا وقالبا مع إيران، في إشارة إلى مقتدى الصدر فالكل يعلم أنه عميل نظام الملالي الإيراني في العراق وينفذ الأوامر الإيرانية.

وكتب الصدر في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"،: "تريد بعض الجهات وبعض الدول إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق. أقول يمنع منعا باتا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيا كانت بل مطلقا".

وأضاف: "وكل من يفعل ذلك فهو عاص لأوامرنا وقراراتنا بل هو يضر بأمن العراق أرضا وشعبا وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية".

وتساءل نشطاء إذا كنت يا صدر تحذر من استخدام السلاح خارج نطاق الدولة، فهل سلاح التيار الصدري المتمثل في ميليشيا سرايا السلام يستخدم داخل نطاق الدولة؟.

وأشار نشطاء إلى أنه ما دام فيه تيارات فالعراق لن تقوم له قائمة فولاء التيار الصدري للولي الفقيه وما دام الصدر وأتباعهم ومن في شاكلتهم عبيدا للفرس، فلن يكون العراق عربيا؟ باختصار العراق سيعود لأهله والتاريخ سيعيد نفسه قريبًا.

وتساءل مراقبون، أليس الصدر هو من قتل المتظاهرين السلميين في البصرة والناصرية؟ مطالبين بضرورة محاكمة الصدر على تلك الجرائم، لكن ستتم تلك المحاكمة؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة مقتدى الصدر:

وقال حساب، "@sse42354657"، " لا تصدقوا هذا الكاهن فهو قلبا وقالبا مع إيران".



وأضاف، حساب، "@abdall_20a"، " وسلاح التيار الصدري يستخدم داخل نطاق الدولة؟".



وتابع حساب، "@solwl2829"، " حزب كذوب مراوغ منافق من ١٨سنة خطابات رنانة وهو عميل إيراني".



وذكر حساب، "@isalehy"، "أنت يا صدر رأس الإجرام ولكن يبدو أنه صدرت لك الأوامر بتهدئة الأمور وتبادل الأدوار مع الطرف المتشدد بالنهاية كلكم خونة لوطنكم وأداة في يد العدو الإيراني يوكل لكم الأدوار التي يرسمها".



وقال حساب، "@ash985773"، " دولة ميليشيات قائمة على أحزاب دينية تابعة لطهران، وكل فريق بما لديهم فرحون، وفي النهاية الأوامر من أسيادهم".