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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 03 كانون الثاني 2021 12:02 م

الكاظمي: أبعدنا العراق عن شبح صراع إقليمي ودولي.. ونشطاء: أنتم السبب الرئيسي في هذا الصراع الإقليمي

الكاظمي

شن نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تصريحه عن إبعاد العراق عن شبح صراع إقليمي ودولي.

ورد النشطاء قائلين: أنتم السبب الرئيسي في هذا الصراع الإقليمي، كذلك أنتم من دعم إيران بالمليارات لإشعال فتنة دينية ومذهبية، أيضا أنتم من يتأمر عبر معسكراتكم الإرهابية لضرب الشرق الأوسط، كما أنكم من يخرج دعايات التحريض لإبادة اليهود والمسلمين والمسيحين.

وقال الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي، إن الحكومة التي تشرّفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى.

وأضاف، عملت منذ اللحظة الأولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراقي في سلسلة طويلة من الحروب.

وأكد نشطاء أن سياسيات الكاظمي الخاطئة أضرت بالطبقة الفقيرة في العراق بعد قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي لترتفع الأسعار بشكل جنوني سيؤدي إلى المزيد من الفقر الشديد لدى شريحة واسعة من العراقيين.

ودعت لجنة النزاهة النيابية، الكاظمي إلى تقديم استقالته بعد فشلة في إدارة الدولة ومحاربة الفساد وفشله في إحالة العقود الاستثمارية لشركات ناجحة بينها ميناء الفاو.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الأمير المياحي، إن الحكومة عاجزة عن توفير أموال إنجاز مشروع ميناء الفاو رغم احالة مشروع ميناء الفاو إلى شركة كورية.

وأضاف أن الكاظمي وحكومته امتازا بسوء الإدارة والفشل في إدارة الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تتقدم أي خطوة بمجال محاربة الفساد مما يستدعي منها تقديم استقالتها وفسح المجال لإدارة البلاد من قبل شخصيات كفؤة.

وأوضح المياحي، أن أبز ما فشلت به حكومة الكاظمي هو إحالة المشاريع الاستثمارية لشركات فاشلة وغير متخصصة، مبينا أن من بينها إحالة ميناء الفاو إلى شركة دايو الكورية والتي لا تمتلك الامكانيات التي تؤهلها لإنشاء الميناء.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح الكاظمي:

وقال حساب، "@ShingaliNawaf"، "خفض قيمة الدينار أمام الدولار بشكل حاد وغير مدروس أضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة ، أتمنى مراجعة القرار وتحديد سعر الصرف ب 130000 دينار لكل دولار في هذه المرحلة والتدرج في الإجراء!!".


وأضاف حساب، "@DjldfMwbZVawCSD"، " والله شبعنا أقوال نريد أفعال كون مثل أقوال الرئيس قبل قول وفعل ترى ناس عايشين منتظرين ساعة أجلهم أغلب الشعب وبذات الفقراء ما عندهم طموحات وآمال بسبب الوضع أصبحت حياتهم مهمشة".

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