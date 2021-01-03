الداخلية: ترحيل أكثر من 33 ألف مخالف أجنبي لقانون الإقامة خلال 2020

أعلنت وزارة الداخلية، عدد الأجانب المخالفين لإجراءات الإقامة، الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال عام 2020.



وقال مدير الإقامة في المديرية العامة للأحوال المدنية والسفر والإقامة، العميد قصي صبيح الكعبي، إن "عدد المخالفين الأجانب الذين تم القبض عليهم خلال عام 2020 وترحيلهم خارج العراق بلغ 33164 مخالفا لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".



وأضاف، أن "عمليات إلقاء القبض والترحيل تمت بجهود عالية بالرغم من إجراءات الحظر الجزئي أو الكلي خلال فترة جائحة كورونا.