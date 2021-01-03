سومو تعلن التوصل لاتفاق على تصدير النفط بالدفع المسبق



اعلن مدير الشركة الوطنية لتسويق النفط /سومو / علاء الياسري، التوصل لاتفاق لتصدير النفط بالدفع المسبق.



وقال الياسري في تصريح صحفي:" ان سومو شركة وسيطة وليست مالكة للنفط، وانها الشركة الوحيدة المخولة بتصدير واستيراد المنتجات النفطية والنفط الخام الفائض عن الحاجة".



واضاف:" ان العراق ثاني اكبر مصدر للنفط الخام في اوبك، وان اتفاق اوبك أثّر بشكل ايجابي في العراق".



واشار الى:" ان العراق تمكن من التعاقد مع اكبر الشركات الحكومية في كل من اسواق الهند والصين وكوريا "، مبينا حصول العراق على ملياري دولار بفائدة صفر ، مع وجود علاوة فوق السعر بسبب البيع المسبق، لافتا الى :" ان شركة صينية فازت بعقد البيع المسبق للنفط".



وبين الياسري:" ان أغلب العقود تشير إلى أن نفط الإقليم يباع بسعر أقل من 6 إلى 9 دولارات عن الذي يباع عن طريق سومو، مشيرا الى :" ان كميات النفط المصدرة من الإقليم عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً"، مؤكدا :" ان سومو لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الاقليم لغرض التصدير".



واوضح:" ان مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الاقليم بتسليم 250 ألف برميل، وان شركة تسويق النفط ليست لديها أسعار تفاضلية ، انما اسعار ثابتة حسب السوق".

