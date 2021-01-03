نائب يقترح تسليم إدارة وزارة الكهرباء إلى أصحاب المولدات الأهلية

اقترح عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، " تسليم ادارة وزارة الكهرباء الى أصحاب المولدات الاهلية.
وقال الدراجي في تغريدة على حسابه في تويتر:" 63 ترليون دينار عراقي تم صرفها على قطاع الكهرباء إلا أن القطع مازال 4 ساعات يوميا وساعة تزويد في الشتاء".
واضاف، باللهجة الدارجة "خلف الله على ابو المولده ساتر عالناس"، مقترحا "ادارة وزارة الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الاهلية".
وقال الدراجي في تغريدة على حسابه في تويتر:" 63 ترليون دينار عراقي تم صرفها على قطاع الكهرباء إلا أن القطع مازال 4 ساعات يوميا وساعة تزويد في الشتاء".
واضاف، باللهجة الدارجة "خلف الله على ابو المولده ساتر عالناس"، مقترحا "ادارة وزارة الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الاهلية".