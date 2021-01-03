نائب يقترح تسليم إدارة وزارة الكهرباء إلى أصحاب المولدات الأهلية

اقترح عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، " تسليم ادارة وزارة الكهرباء الى أصحاب المولدات الاهلية.



وقال الدراجي في تغريدة على حسابه في تويتر:" 63 ترليون دينار عراقي تم صرفها على قطاع الكهرباء إلا أن القطع مازال 4 ساعات يوميا وساعة تزويد في الشتاء".



واضاف، باللهجة الدارجة "خلف الله على ابو المولده ساتر عالناس"، مقترحا "ادارة وزارة الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الاهلية".