بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 03 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
في ذكرى مقتل المجرم سليماني.. نشطاء عراقيون: ذكرى هلاك أحد أكابر مجرمي العصر قاسم سليماني الصدر: دول تريد إدخال العراق في بوتقة التصعيد.. ونشطاء: لا تصدقوا هذا الكاهن فهو قلبا وقالبا مع إيران الكاظمي: أبعدنا العراق عن شبح صراع إقليمي ودولي.. ونشطاء: أنتم السبب الرئيسي في هذا الصراع الإقليمي إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج.. ونشطاء: قرع طبول الحرب هراء وضجيج إيراني حماس الإرهابية تعتقل المغربي بعد تمزيقه صورة سليماني.. ونشطاء: المغربي رجل حرّ يقف ضد الصفويين وأذيالهم أمريكا والعراق تحذران إيران من أي مغامرة.. ومغردون: وهل تستطيع حكومة الكاظمي تحذير إيران وأتباعها؟ العراق يبطل لغماً بحرياً التصق بسفينة.. ونشطاء: صنع إيران لجعل منطقة الخليج غير مستقرة فايروس كورونا "المتحور" ينتشر في 33 بلدا حول العالم من بينها دولة مجاورة للعراق مقتل 3 من الجيش العراقي في تفجير بكركوك.. ونشطاء: الميليشيات الإيرانية تتستر خلف شعار داعش سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر بالعراق.. ونشطاء: يجب التخلص من تلك الحكومة بأسرع وقت ممكن
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 كانون الثاني 2021 11:42 ص

نائب يقترح تسليم إدارة وزارة الكهرباء إلى أصحاب المولدات الأهلية

الدراجي
اقترح عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، " تسليم ادارة وزارة الكهرباء الى أصحاب المولدات الاهلية.

وقال الدراجي في تغريدة على حسابه في تويتر:" 63 ترليون دينار عراقي تم صرفها على قطاع الكهرباء إلا أن القطع مازال 4 ساعات يوميا وساعة تزويد في الشتاء".

واضاف، باللهجة الدارجة "خلف الله على ابو المولده ساتر عالناس"، مقترحا "ادارة وزارة الكهرباء من قبل اصحاب المولدات الاهلية".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النفط

سومو تعلن التوصل لاتفاق على تصدير النفط بالدفع المسبق 03 كانون الثاني 2021 11:52 ص

الفقر في العراق

نائب: سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر في العراق عشرة بالمائة 01 كانون الثاني 2021 11:32 ص

حامد الموسوي

نائب يكشف عن إحالة ملف فساد مصافي الوسط إلى النزاهة لإيقاف هدر المليارات من الدولارات 01 كانون الثاني 2021 11:23 ص

الانترنت-1

الاتصالات: 2021 سيشهد تحسنا في خدمة الانترنت 01 كانون الثاني 2021 11:18 ص

الموازنة

مختصة تحذر من تصاعد الفقر.. وتدعو إلى استقطاب الخبرات لوضع موازنة تنقذ العراق 01 كانون الثاني 2021 11:16 ص

احمد الكناني

برلماني: موازنة2021 تعادل موازنتي 2016 و2017 معا 01 كانون الثاني 2021 11:03 ص

الطماطم

وزير الزراعة يوافق على تصدير 1000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية 01 كانون الثاني 2021 11:01 ص

لمحة-عن-سومو

سومو : 42 مليار دولار إيرادات النفط عام 2020 01 كانون الثاني 2021 10:44 ص

التعليقات