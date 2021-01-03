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الأحد, 03 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 كانون الثاني 2021 11:31 ص

نائبة : اللجان النيابية تستانف اجتماعاتها اليوم لمناقشة مشروع الموازنة

زهرة-البجاري
أعلنت عضو  لجنة الطاقة النيابية زهرة البجاري ان اللجان النيابية ستستانف  اليوم اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة
وقالت البجاري  ان “جلسة مجلس النواب ستعقد الثلاثاء او الخميس المقبلين لمناقشة مشروع موازنة 2021
واضافت ان “اللجان النيابية ستستأنف عقد اجتماعاتها اعتبارا من اليوم  مشيرة الى ان “الملف الرئيسي للجان سيناقش مشروع الموازنة قبل عرضها بجلسة الثلاثاء.
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