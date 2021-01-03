نائبة : اللجان النيابية تستانف اجتماعاتها اليوم لمناقشة مشروع الموازنة

أعلنت عضو لجنة الطاقة النيابية زهرة البجاري ان اللجان النيابية ستستانف اليوم اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة

وقالت البجاري ان “جلسة مجلس النواب ستعقد الثلاثاء او الخميس المقبلين لمناقشة مشروع موازنة 2021

واضافت ان “اللجان النيابية ستستأنف عقد اجتماعاتها اعتبارا من اليوم مشيرة الى ان “الملف الرئيسي للجان سيناقش مشروع الموازنة قبل عرضها بجلسة الثلاثاء.