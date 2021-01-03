طالباني : سنواصل الحوار مع بغداد لتأمين مستحقات إقليم كردستان





أكد الرئيس المشترك للإتحاد الوطني بافل طالباني أن الازمة الاقتصادية في الاقليم زادت سوءا في ظل جائحة كورونا وهو ما انعكس على حياة المواطنين المعيشية، مشددا على ان الاتحاد الوطني سيكثف جهوده لتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين.



وقال في تصريحات صحافية إن تأمين رواتب الموظفين هو من اولوية عمل الاتحاد الوطني، مضيفا انه من اجل ذلك فإننا سنواصل الحوار مع بغداد لتأمين حقوق ومستحقات شعب كردستان، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود لأجل اقليم مستقر ومزدهر،.



وشدد طالباني على ضرورة ان تكون جميع الاطراف السياسية متعاونة ومتحدة من اجل العمل للوصول الى مرحلة يكون فيها الاقليم في وضع يستحقه.

