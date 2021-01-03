برلماني يدعو الكاظمي للاستقالة لفشله بإحالة المشاريع الاستثمارية لشركات ناجحة

دعا لجنة النزاهة النيابية، عبد الامير المياحي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تقديم استقالته بعد فشلة في ادارة الدولة ومحاربة الفساد وفشله في احالة العقود الاستثمارية لشركات ناجحة بينها ميناء الفاو.

وقال عضو لجنة النزاهة ان “الحكومة عاجزة عن توفير أموال إنجاز مشروع ميناء الفاو رغم احالة مشروع ميناء الفاو الى شركة كورية.

واضاف ان “الكاظمي وحكومته امتازا بسوء الادارة والفشل في ادارة الدولة”، مشيرا الى ان “الحكومة الحالية لم تتقدم اي خطوة بمجال محاربة الفساد مما يستدعي منها تقديم استقالتها وفسح المجال لإدارة البلاد من قبل شخصيات كفؤة.

واضح المياحي ان “ابرز ما فشلت به حكومة الكاظمي هو احالة المشاريع الاستثمارية لشركات فاشلة وغير متخصصة”، من بينها احالة ميناء الفاو الى شركة دايو الكورية والتي لاتمتلك الامكانيات التي تؤهلها لإنشاء الميناء.