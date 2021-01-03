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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 03 كانون الثاني 2021 04:07 ص

انتكاسة جديدة لـ"بايدن".. كتلة من الجمهوريين ستصوت ضد فوزه بالتزوير في مجلس الشيوخ.. ترامب ينتصر

اوباما بايدن
مراقبون: خطوة هامة ومظاهرات مرتقبة يوم 6 يناير الجاري

فيما وصف بالنكسة الأكبر، والتي قد تعطل اجراءات التنصيب، أعلنت كتلة من النواب الجمهوريين عزمها التصويت ضد بايدن في الكونجرس لتعيق اجراءت فوزه وتكشف فضيحة التزوير.
 وقال مراقبون: إنها الخطوة الأهم وقد تعطل التنصيب نحو أسبوعين.
ولفتوا أن المغزى فيه هو التأكيد أن شيئا هائلا من التزوير مر على الأمريكيين وان الرئيس ترامب هو الفائز الحقيقي وليس بايدن.
واكد السيناتور الأميركي تيد كروز، إنه سيكون ضمن كتلة من نحو 12 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ تعترض على الفوز المزعوم، لـ "جو بايدن" عندما يتم استعراض نتائج تصويت المجمع الانتخابي في الكونغرس بعد أيام.
وقال كروز والأعضاء الآخرون في مجلس الشيوخ، في بيان إنهم يعتزمون التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي تحدث الرئيس دونالد ترمب، عن تزوير الانتخابات فيها. وإنهم سيدعون إلى إنشاء لجنة على نحو عاجل للتحقيق في مزاعم التزوير.
وانضم إلى كروز في البيان، مجموعة ستؤدي اليمين غدا الأحد كأعضاء جدد في مجلس الشيوخ. وكانت وسائل إعلام قالت، إن أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين سيصوتون ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
يأتي ذلك فيما قال نائبان من الحزب الجمهوري لشبكة CNNإن ما لا يقل عن 140 من الجمهوريين في مجلس النواب سيصوتون ضد فرز الأصوات الانتخابية في 6 كانون الثاني الجاري؛ حيث من المفترض أن يصادق الكونغرس على فوز جو بايدن.
ويتعين على كل من عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ تقديم اعتراض عندما يقوم الكونغرس بفرز الأصوات. قال السناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري يوم الأربعاء إنه سيعترض، الأمر الذي سيجبر المشرعين في كل من مجلسي النواب والشيوخ على التصويت على ما إذا كانوا سيقبلون نتائج فوز بايدن.
 لا يزال بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين - بما في ذلك الأعضاء الجدد - الانضمام إلى هذا الجهد، الذي حث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوريين بشكل خاص على عدم القيام به.
وضغط الرئيس ترامب، على الكونغرس لمحاولة إلغاء نتيجة من خلال المحاكم عبر حيل مكشوفة من مؤامرة كبرى تعرض لها.
في نفس السياق، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للمشاركة في تجمع احتجاجي ضخم سينظم في العاصمة واشنطن، صباح 6 يناير ضد نتائج الانتخابات. وستتزامن الاحتجاجات مع اجتماع الكونغرس الأميركي، لإقرار فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.
وقال ترمب في تغريدته "سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحا، يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقا." واختتم تغريدته بعبارة "أوقفوا السرقة".
 وقال خبراء، إن التشكيك المستمر من جانب الرئيس ترامب بناءا على وقائع جدية في التزوير. تؤكد انا ما حدث مهزلة ومن المؤكد أن خطوة الكونجرس ستكون فاصلة
أ.ي
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