ليلة الإرهاب في بغداد.. عصابات موالية للحشد تقتحم مطار بغداد والقوات الأمنية صامتة

موالون للحشد الإجرامي قاموا سابقا بتغيير اسم شارع مطار بغداد إلى شارع "أبومهدي المهندس"



في البلاد التي تحكمها العصابات لا مجال للأمن ولا السلام، وقبيل ساعات من ذكرى اغتيال الإرهابي سليماني، اقتحمت عناصر موالية للحشد الإجرامي، مطار بغداد الدولي دون أن يوقفها أحد.

وأكدت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن ميليشيات الحشد الشعبي الارهابية، اقتحمت المباني الخارجية لمطار بغداد، وتم تناقل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أفادت مصادر أمنية في العراق، امس السبت، بدخول أجهزة الاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني حالة التأهب القصوى في العاصمة بغداد.



وأفاد بيان من العمليات المشتركة العراقية: "نواصل عملية الانتشار الأمني في بغداد".

وبحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية العراقية تحاول تأمين البعثات الدبلوماسية عشية الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان موالون للحشد الشعبي الارهابي، في العراق قاموا قبل أيام بتغيير اسم شارع مطار بغداد إلى شارع "الشهيد أبومهدي المهندس"، نائب رئيس هيئة الحشد المجرم، الذي اغتيل في يناير2020 الماضي بغارة أميركية في محيط المطار، برفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الارهابي قاسم سليماني.

في سياق متصل، وفي إطار تبديل المواقف، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قوى لم يسمها بـ"جر" العراق لـ"تصعيد عسكري وأمني"، مشددا على منع اي استهداف للبعثات الدبلوماسية.



وقال الصدر في تغريدة له، "تريد بعض الجهات وبعض الدول إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق.

وشدد الصدر بالقول، يمنع منعاً باتاً استعمال السلاح خارج نطاق الدولة ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أياً كانت بل مطلقاً، وكل من يفعل ذلك، فهو عاصٍ لأوامرنا وقراراتنا بل هو يضر بأمن العراق أرضا وشعباً وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. وتابع، لتعلموا ان العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع الا لله.

وعلق مراقبون، بأن عصابات الحشد الإرهابي تجر العراق إلى الحرب وتقدمه قربانا للإرهاب الإيراني وعلى الكاظمي مسؤولية كبيرة في لجم هؤلاء.

أ.ي