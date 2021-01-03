استنفار أمني في العراق ترقبًا لهجمات إرهابية إيرانية قبيل ذكرى سليماني وخبراء: أي ضربة أمريكية قادمة ستمزق طهران

مراقبون: بغداد تدفع الثمن الأفدح وعلى إيران أن تصفي حساباتها بعيدا عن العراق وأرضه



تزايدت المطالب العراقية، بضرورة خروج إيران من المشهد السياسي برمته. وقالوا: على ملالي طهران أن يصفي حساباته الارهابية في أي مكان بعيدا عن الأرض العراقية.

وياتي ذلك على وقع استنفار امني كبير في العاصمة بغداد وغيرها تحسبا لهجمات إيرانية ارهابية، قبيل ساعات من حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال المجرم سليماني في العام الماضي.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات عدة، استنفارا أمنيا في ظل دعوات فصائل مسلحة مقربة من إيران، إلى التظاهر وتحسبا لهجمات صاروخية ضد مصالح أميركية. ويأتي الاستنفار الأمني عشية الذكرى الأولى لاغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني السابق الارهابي، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" الارهابي، أبومهدي المهندس، بغارة أميركية قرب بغداد في 3 يناير2020 الماضي.



ودعا قائدا فصيل "بدر" الإرهابي، هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" الارهابي قيس الخزعلي المنضوين في "الحشد الشعبي المجرم" والمقربين من إيران إلى التظاهر بالمناسبة. ورفع أنصار عصابات إيران، صورة أبومهدي المهندس فوق المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد.

وجاء رفع صورة المهندس بالتزامن مع انطلاق حملة عبر منصة تويتر من أنصار الفصائل الولائية تحشد لتظاهرة ضخمة في "ساحة التحرير" في الساعة الواحدة من ظهر الأحد.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رفع صورة الارهابي "المهندس" فوق المطعم التركي استفزاز علني لمشاعر المتظاهرين. وتخشى بغداد تجدد الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية سواء في "المنطقة الخضراء" وسط بغداد، أو القواعد التي تضم عسكريين أميركيين في المحافظات العراقية الأخرى.



واكد أحمد خلف ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، وفقا لتقرير العرب، إن الوضع الأمني متوتر في بغداد وهناك انتشار أمني استخباري كبير في مناطق العاصمة تحسبا لأي محاولة لشن هجمات صاروخية تستهدف المنطقة الخضراء.

وأضاف خلف، أن الانتشار الأمني جاء وسط "تأكيدات بعدم وجود نية للفصائل المسلحة بمهاجمة المنطقة الخضراء أو أي وجود عسكري أميركي في ذكرى إحياء مقتل سليماني والمهندس".- وبالطبع هذه وعود كاذبة وزائفة ولا يصدقها احد كعادة ارهابيي ايران.

وشددت السلطات من الإجراءات الأمنية، وكثفت أجهزة أمن مكافحة الإرهاب، من تواجدها في المنطقة الخضراء، تحسبا لأي اعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية والمواطنين، بالتزامن مع تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه "لن يسمح بحدوث أي تجاوزات على الدولة تحت أي عنوان".

ونقلت وكالة الأنباء، عن قيادة العمليات المشتركة القول، إن الانتشار الأمني في بغداد رسالة لكل من يعتقد أن بغداد غير آمنة وغير مطمئنة، مضيفة لدينا معلومات تفيد بأن الإرهاب يحاول القيام بعمل إجرامي.

وأكدت تكثيف الجهد الاستخباري والمراقبة الجوية والأبراج وإدخال معدات حديثة في المناطق التي تستخدم لإطلاق الصواريخ"، مؤكدة أن عمل القوات الأمنية فيه الكثير من التحديات، منها الإرهاب والسلاح غير المنضبط.

وأطلق ارهابيون ايرانيون، في الـ20 من ديسمبر الماضي، 8 صواريخ على المنطقة الخضراء (وسط بغداد)، سقط معظمها على أبنية سكنية، فيما سقط أحد الصواريخ قرب حاجز أمني ما أدى إلى إصابة مجند، وفق بيان وزارة الدفاع العراقية. وتسود المخاوف من شن الفصائل العراقية المقربة من إيران هجمات على القوات والمصالح الأميركية، وسط تحذير من واشنطن بأنها سترد بقوة على هجوم يوقع ضحايا أميركيين.

وعلق المحلل السياسي ماثيو برودسكي، لسكاي نيوز عربية إن الرئيس ترامب أكد بوضوح أنه سيرد على أي هجوم إيراني يستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءها بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذا النهج مختلف عما سلكه الرئيس الأسبق أوباما الذي استبعد الخيار العسكري. برودسكي أكد أن توجه ترامب من شأنه تعطيل النوايا الخبيثة للقادة الإيرانيين.



وحول قرارا سحب حاملة الطائرات يو إس إس نيمتز من الشرق الأوسط وإعادتها إلى قواعدها بولاية فيرجينيا، وهو ما فسرته مصادر على أنه مؤشر عن اتجاه الطرفين لخفض التوتر، إلا أن هذه الخطوة سبقها تحليق لقاذفات B 52الاستراتيجية الأميركية في سماء المنطقة، وهو ما رأى فيه مراقبون رسالة تحذيرية لإيران.

وأكد مارك كيميت المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية، أنه لا يوجد أي تناقض بين سحب حاملة الطائرات من المنطقة وتحليق القاذفات الأميركية في سمائها مفسرا ذلك بأن الأولى دليل على أن واشنطن لا تخطط بالضرورة للقيام بأعمال حربية ضد إيران فلديها مسؤوليات أخرى في العالم وقد تحتاج حاملة طائراتها في بحر الصين، بينما تحليق القاذفات رسالة مفادها أن سحب حاملة الطائرات لا يعني أن أميركا لا تملك القدرات اللازمة، بل لديها عدد من الخيارات لمهاجمة أي هدف داخل إيران أو خارجها.

ومن كل ما سبق، يؤكد محللون أن واشنطن جاهزة للرد السريع والموجع على أي هجوم تشنه إيران في المنطقة، ضد المصالح الأهداف والأميركية، أو ضد حلفائها الإقليميين.

وستحدد الساعات القادمة، ردا على الإرهاب الإيراني المتزايد حجم إيران الحقيقي، في ظل تزايد المؤشرات بضربة ساحقة تمزق طهران والحرس الثوري الإرهابي.

ا.ي