إرهاب عابر للحدود.. الحرس الثوري: صواريخ غزة ولبنان تخصنا.. ومراقبون: اعتراف علني يقتضي العقاب الحاسم

قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإرهابي: قدرات إيران الصاروخية "خط أحمر"



أثارت التصريحات التي صدرت عن قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، حاجي زاده وقال فيها: إن الصواريخ التي تطلق من لبنان وغزة تخص إيران وبدعم إيران. لتشعل موجة غضب من كثير من النشطاء، الذين قالوا إنها تصريحات تلحق العار بعملاء إيران في غزة ولبنان من ناحية، وتؤكد انهم يتبعون نظام المقاولة والمماتعة الإيراني الارهابي ولا شرعية لعملياتهم الوقحة من ناحية أخرى.

كما أن هذه الاعترافات، تعطي شرعية تامة لاسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في دك النظام الإيراني الإرهابي الداعم للعنف عبر هذه الأذرع.

وكان أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني الارهابي قال علانية: إن كل الصواريخ الموجودة في غزة ولبنان تمت بدعم إيراني.، مؤكداً أنها وهي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل!

وأضاف حاجي زاده، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن المفاوضات حول قدراتنا الصاروخية خط أحمر"، مضيفاً: "لم يجبرنا أحد على تحديد مدى 2000 كيلومتر لصواريخنا!!



وجاء هذا التصعيد في إطار التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، حيث تهدد إيران بالثأر عشية الذكرى السنوية لاغتيال الارهابي قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

في نفس السياق، وردا على التهديدات الإيرانية، حلقت ثلاث من القاذفات الأميركية "بي 52" في سماء الخليج العربي منذ أيام، كما تم إرسال غواصة نووية أميركية للمنطقة، وبالمقابل تتزايد الاستعدادات البحرية الإيرانية في الخليج وسط التكهنات حول احتمال حدوث مواجهة عسكرية في المنطقة.

يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حول احتمالية حدوث مواجهة إن بعض هذه الأخبار مجرد تحليلات صحافية لكن بعضها حقيقي.

وهدد خطيب زاده أنه، إذا تم تجاوز خطوطنا الحمراء، فإن ردنا ستكون صاعقاً. وأضاف: حذرنا الولايات المتحدة من خلال بعض القنوات من مغبة أي مغامرة. وأفادت شبكة "سي إن إن" CNN، نقلاً عن مسؤول أميركي مطلع، أن إيران زادت من استعدادها البحري في الخليج العربي خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال المسؤول إنه لم يتضح ما إذا كانت زيادة مستوى جاهزية البحرية الإيرانية في الخليج تدبيراً دفاعياً لمواجهة أي عمل أميركي محتمل، أو علامة على الاستعداد للهجوم.



فيما كانت صحيفة "نيويورك تايمز" وفق ما نقلت العربية، ذكرت قبل يومين، نقلاً عن محللين أمنيين أميركيين، أن إيران زادت من دفاعها الجوي واستعدادها البحري.

في نفس السياق، من التصعيد الإرهابي، من جانب طهران، هدد قائدُ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بعمليات إرهابية اجرامية داخل أميركا.

وقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إن مقتل الجنرال الارهابي قاسم سليماني في هجوم أميركي لن يثني طهران عن المقاومة في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب الذكرى الأولى للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بطائرة بمسيرة. وقال قاآني، إن إيران لا تزال مستعدة للرد.

وأضاف في مناسبة بثتها التلفزيون لإحياء الذكرى السنوية في جامعة طهران: لعله يبرز أفرادا يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم.. مسار قوة القدس والمقاولة والمماتعة، لن تتغير بالأفعال التي تصدر من أميركا!!

وحذّر رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، من أن الذين اغتالو سليماني لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم.

وعلق مراقبون، بأن تصريحات قادة إيران سواء في الحرس الثوري الإيراني الإرهابي أو خارجه تؤكد بلا مواربة أنهم إرهابيون بالسليقة وأن دك هذا النظام الإجرامي فرض عين على المجتمع الدولي.

أ.ي