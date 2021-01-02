بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 03 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج.. ونشطاء: قرع طبول الحرب هراء وضجيج إيراني حماس الإرهابية تعتقل المغربي بعد تمزيقه صورة سليماني.. ونشطاء: المغربي رجل حرّ يقف ضد الصفويين وأذيالهم أمريكا والعراق تحذران إيران من أي مغامرة.. ومغردون: وهل تستطيع حكومة الكاظمي تحذير إيران وأتباعها؟ العراق يبطل لغماً بحرياً التصق بسفينة.. ونشطاء: صنع إيران لجعل منطقة الخليج غير مستقرة فايروس كورونا "المتحور" ينتشر في 33 بلدا حول العالم من بينها دولة مجاورة للعراق مقتل 3 من الجيش العراقي في تفجير بكركوك.. ونشطاء: الميليشيات الإيرانية تتستر خلف شعار داعش سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر بالعراق.. ونشطاء: يجب التخلص من تلك الحكومة بأسرع وقت ممكن الفياض من مهربه بطهران: نحن مدينون لسليماني.. ونشطاء: عميل حتى النخاع هذا منطق ذيول إيران إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل قبل الضربة الأمريكية .. ونشطاء: الخضراء فارغة.. السياسيون خارج المنطقة الحلبوسي: نتمنى تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية.. ومغردون: لا توجد عدالة في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 02 كانون الثاني 2021 10:12 م

الكاظمي في بدايات 2021.. خطاب طموح ووعود كثيرة ومراقبون: حارب عصابات إيران تتحقق أحلامك

الكاظمي ومجلس الوزراء

خبراء: الكاظمي يتحدث عن إنجازات لا يراها ملايين العراقيين لكن لا مانع من الأمل في العام الجديد

في بدايات العام الجديد 2021، جاء خطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مليئا بالوعود لملايين العراقيين، في مقدمتها أن يتصدى للاستعراضات الطائفية الدموية التي تقوم بها عناصر الحشد الشعبي الإرهابي والمزايدات من قبل البعض، ويحقق الاستقرار حتى لو كلفه ذلك حياته.
كما وعد الكاظمي بالخروج من الأزمة وقال: إن المحنة قد مرت ولابد أن نعبر بسلام خصوصا وان الوطن في خطر.
 وهو ما علق عليه مراقبون، بأنه اذا كانت رسالته لعصابات إيران الارهابية، ويريد أن يبدأ عاما جديدا بمواجهتها وتقليص نفوذها فقد فاز.
وأما اذا كانت وعوده للاستهلاك المحلي على مدى ال7 أشهر الماضية فقد خسرت وخسر العراق وسقط في هوة كبيرة لن يخرج منها. 


وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد على أن المزايدات والاستعراضات لن تقف في طريقه لإصلاح أوضاع البلد حتى لو كلفه ذلك حياته. جاء ذلك في خطاب يحمل الكثير من التحدي لفصائل شيعية مقربة من إيران تستهين أحياناً بالمؤسسات الرسمية للدولة بما فيها رئاسة الوزراء ولا تنصاع لها، وفق التحليلات.
وقال الكاظمي، خلال الجلسة الحوارية مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين، وفق بيان صدر عن مكتبه، نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدّت، ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه الى التماسك والاستمرار في منهج الإصلاح".
وأضاف الكاظمي، كان 2020 عاماً صعباً على الإنسانية مع تفشي وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية، وتحديات أمنية وسياسية، وفي العراق كانت الأزمة أكثر تعقيداً، خسرنا أرواحا غالية، وعانينا كثيرا، مشيرا إلى أن الأزمة والحراك الاجتماعي بكل ما نتج عنه، يمثلان ناقوس خطر للجميع، وبأن الوطن في خطر .. الشعب فقد ثقته ليس بالقوى السياسية فحسب، بل بالدولة ومؤسساتها.
وأشار مصطفى الكاظمي، إلى أن الحكومة التي تشرّفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الاولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراقي في سلسلة طويلة من الحروب.


ولفت إلى أن الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها، القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، قال الكاظمي، إن 6 أشهر من عمل هذه الحكومة كانت كفيلة بأن يتمتع العراق بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة .. اليوم كل جيراننا وكل العالم يسعون الى دعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته، وأدرك الجميع أن التوازنات الإقليمية والدولية بحاجة الى عراق قوي متماسك موح، وهذا لم يأت من فراغ بل من عمل وجهد وحسن نية وصراحة في التعامل مع الجميع".
وبشأن الانتخابات المبكرة، أفاد الكاظمي بالقول وفق ما نقلت "شفق نيوز"، قطعنا أشواطا كبيرة فيها، لدينا الآن قانون انتخابي ومفوضية ناجزة، وقانون تمويل للانتخابات، ولم يبق أمامنا سوى تشكيل المحكمة الاتحادية التي نعمل عليها مع السلطات الأخرى بكل قوة.
وقال، تأثر شعبنا كثيرا بالأزمة المالية، مثلما تأثر العالم بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، ولكن وقعها على العراق كان أصعب. وللأسف الحكومات السابقة لم تخطط لمثل هذه الأزمات، منوها إلى أن العراق لم يشهد أي تنمية، بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة.
وذكر أن "الاقتصاد العراقي أصبح رهنا لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشي الوباء. والفساد كان قد أكل الأخضر واليابس.
وتابع الكاظمي قائلا، استطعنا الاستمرار في توفير رواتب الموظفين، وأجرينا إصلاحات وأعددنا ورقة بيضاء قادرة على مواجهة هذه الأزمة والأزمات المقبلة، ولن نسمح بانهيار العراق او إفلاسه كما أفلست دول أخرى.
وأضاف الكاظمي، حمينا الطبقات الفقيرة في الموازنة، وسنبدأ بتطبيق الورقة البيضاء، والأهم تبني الموازنة العمل والاستثمار في المشاريع الكبرى التي ستعمل على توفير فرص عمل للشباب، وينتعش السوق ويصبح العراق مصدرا للصناعة والزراعة وليس للنفط فقط".
وبخصوص الفساد، قال الكاظمي، أسسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية". وتابع، قدمنا موازنة طموحة تتزامن مع إصلاحات الورقة البيضاء ، وقد تعرضنا بسببها للطعن والمزايدات. مردفا "لطالما أكدت بأنني جئت للإصلاح، ولن توقفني المزايدات والاستعراضات حتى لو كلفني ذلك حياتي.
وشدد الكاظمي بالقول: كفى مزايدات على حساب العراق .. الموازنة والورقة البيضاء ليست مجرد إصلاحات شكلية لمجاملة بعضنا، بل هي جهد تؤيده كل المؤسسات الاقتصادية الدولية وكل الخبراء المعتبرين، علينا أن نتلمس جراح العراق العميقة، يكفي نزفا لأموال العراق وإمكاناته وموارده". وقال إن هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، وأقول أمامكم وأمام شعبنا: لست طامعا بحكم أو منصب، وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمنا للإصلاح، مضيفا "تأخرنا 17 سنة، ولن نتأخر بعد ذلك، وعلى كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره.
وختم بالقول، "عام 2021 هو عام الانجاز، وجميعنا سنصل الى هذا الإنجاز بسرعة وكفاءة، وستنتصر الدولة، العراق سينتصر على كل التحديات".
وقال خبراء، ان الخطاب الطموح للكاظمي لن يستطيع أن يتغافل عن الميليشيات التي تزايدت سطوتها في غياب الدولة. ولن يستطيع مداراة ان العراق دفع ولا يزال ثمنا فادحا لتدخلات إيران ورجالاتها من العملاء.
وقالوا: ان خطابه يعطي حكومته فرصة جديدة. لكنهم ينتظر تطبيقا عمليا من جانبها.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
إيران

إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج.. ونشطاء: قرع طبول الحرب هراء وضجيج إيراني 02 كانون الثاني 2021 08:29 م

المغربي

حماس الإرهابية تعتقل المغربي بعد تمزيقه صورة سليماني.. ونشطاء: المغربي رجل حرّ يقف ضد الصفويين وأذيالهم 02 كانون الثاني 2021 06:19 م

الكاظمي وخامنئي

أمريكا والعراق تحذران إيران من أي مغامرة.. ومغردون: وهل تستطيع حكومة الكاظمي تحذير إيران وأتباعها؟ 02 كانون الثاني 2021 04:53 م

10

العراق يبطل لغماً بحرياً التصق بسفينة.. ونشطاء: صنع إيران لجعل منطقة الخليج غير مستقرة 02 كانون الثاني 2021 03:46 م

20

مقتل 3 من الجيش العراقي في تفجير بكركوك.. ونشطاء: الميليشيات الإيرانية تتستر خلف شعار داعش 02 كانون الثاني 2021 01:55 م

1

سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر بالعراق.. ونشطاء: يجب التخلص من تلك الحكومة بأسرع وقت ممكن 01 كانون الثاني 2021 08:26 م

الفياض

الفياض من مهربه بطهران: نحن مدينون لسليماني.. ونشطاء: عميل حتى النخاع هذا منطق ذيول إيران 01 كانون الثاني 2021 06:38 م

المنطقة الخضراء

إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل قبل الضربة الأمريكية .. ونشطاء: الخضراء فارغة.. السياسيون خارج المنطقة 01 كانون الثاني 2021 05:36 م

التعليقات