بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 03 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج.. ونشطاء: قرع طبول الحرب هراء وضجيج إيراني حماس الإرهابية تعتقل المغربي بعد تمزيقه صورة سليماني.. ونشطاء: المغربي رجل حرّ يقف ضد الصفويين وأذيالهم أمريكا والعراق تحذران إيران من أي مغامرة.. ومغردون: وهل تستطيع حكومة الكاظمي تحذير إيران وأتباعها؟ العراق يبطل لغماً بحرياً التصق بسفينة.. ونشطاء: صنع إيران لجعل منطقة الخليج غير مستقرة فايروس كورونا "المتحور" ينتشر في 33 بلدا حول العالم من بينها دولة مجاورة للعراق مقتل 3 من الجيش العراقي في تفجير بكركوك.. ونشطاء: الميليشيات الإيرانية تتستر خلف شعار داعش سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر بالعراق.. ونشطاء: يجب التخلص من تلك الحكومة بأسرع وقت ممكن الفياض من مهربه بطهران: نحن مدينون لسليماني.. ونشطاء: عميل حتى النخاع هذا منطق ذيول إيران إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل قبل الضربة الأمريكية .. ونشطاء: الخضراء فارغة.. السياسيون خارج المنطقة الحلبوسي: نتمنى تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية.. ومغردون: لا توجد عدالة في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 02 كانون الثاني 2021 08:29 م

إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج.. ونشطاء: قرع طبول الحرب هراء وضجيج إيراني

إيران

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرع طبول الحرب في منطقة الخليج العربي من قبل إيران، ما هو إلا هراء وضجيج فقط لا غير، حيث أن إيران ليست بالقوة اللازمة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار النشطاء إلى أن التصريحات المتعددة التي تخرج من المسؤولين الإيرانيين عن الحرب والصواريخ الإيرانية ليست إلا تصريحات فقط لإثبات الوجود ليس إلا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات البحرية الإيرانية رفعت جهوزيتها خلال اليومين المنصرمين في الخليج، مشيرا إلى أن طبيعة هذه التحركات غير واضحة.

وقال المسؤول الأمريكي المطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية. والذي لم تذكر الشبكة اسمه، إن القوات الإيرانية رفعت مستويات استعدادها خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تحركات الإيرانيين "دفاعية" لأنهم يتوقعون هجوما أمريكيا محتملا، أو أنها إشارات إلى أن الإيرانيين يستعدون لعمليات في الخليج ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت المسؤول إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية لذلك هو أن عددا من السفن العسكرية الإيرانية لم تعد في الميناء ولكنها في البحر.

ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، فإن "المسؤول رفض الإدلاء بتفاصيل محددة بشأن التحركات الإيرانية بسبب حساسية الموقف، لذلك لا يعرف علنا مدى اتساع الاستعداد المتزايد، أو النوايا الإيرانية".

وأكد نشطاء، أن إيران تخشى الحرب لأنها تحارب دائما بالوكالة عبر ميليشياتها المنتشرين في العراق واليمن وسوريا ولبنان وغيرها من الدول.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على رفع إيران مستوى التأهب في الخليج:

وقال حساب، "@saaaaad1984"، " قرع طبول الحرب اللي نسمعه مجرد جعجعة إيرانية وضجيج دون طحين، لإبراز القوة هو للردع والتخويف فقط..".


وأضاف، حساب، "@galkateri_"، " إيران تخشى الحرب وتستنجد بالكويت وتستنجد برسائل مسربة لمجلس الأمن خوفا من ضربة ترامب".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي ومجلس الوزراء

الكاظمي في بدايات 2021.. خطاب طموح ووعود كثيرة ومراقبون: حارب عصابات إيران تتحقق أحلامك 02 كانون الثاني 2021 10:12 م

المغربي

حماس الإرهابية تعتقل المغربي بعد تمزيقه صورة سليماني.. ونشطاء: المغربي رجل حرّ يقف ضد الصفويين وأذيالهم 02 كانون الثاني 2021 06:19 م

الكاظمي وخامنئي

أمريكا والعراق تحذران إيران من أي مغامرة.. ومغردون: وهل تستطيع حكومة الكاظمي تحذير إيران وأتباعها؟ 02 كانون الثاني 2021 04:53 م

10

العراق يبطل لغماً بحرياً التصق بسفينة.. ونشطاء: صنع إيران لجعل منطقة الخليج غير مستقرة 02 كانون الثاني 2021 03:46 م

20

مقتل 3 من الجيش العراقي في تفجير بكركوك.. ونشطاء: الميليشيات الإيرانية تتستر خلف شعار داعش 02 كانون الثاني 2021 01:55 م

1

سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر بالعراق.. ونشطاء: يجب التخلص من تلك الحكومة بأسرع وقت ممكن 01 كانون الثاني 2021 08:26 م

الفياض

الفياض من مهربه بطهران: نحن مدينون لسليماني.. ونشطاء: عميل حتى النخاع هذا منطق ذيول إيران 01 كانون الثاني 2021 06:38 م

المنطقة الخضراء

إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل قبل الضربة الأمريكية .. ونشطاء: الخضراء فارغة.. السياسيون خارج المنطقة 01 كانون الثاني 2021 05:36 م

التعليقات