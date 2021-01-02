إيران ترفع مستويات التأهب في الخليج.. ونشطاء: قرع طبول الحرب هراء وضجيج إيراني

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرع طبول الحرب في منطقة الخليج العربي من قبل إيران، ما هو إلا هراء وضجيج فقط لا غير، حيث أن إيران ليست بالقوة اللازمة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار النشطاء إلى أن التصريحات المتعددة التي تخرج من المسؤولين الإيرانيين عن الحرب والصواريخ الإيرانية ليست إلا تصريحات فقط لإثبات الوجود ليس إلا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات البحرية الإيرانية رفعت جهوزيتها خلال اليومين المنصرمين في الخليج، مشيرا إلى أن طبيعة هذه التحركات غير واضحة.

وقال المسؤول الأمريكي المطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية. والذي لم تذكر الشبكة اسمه، إن القوات الإيرانية رفعت مستويات استعدادها خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تحركات الإيرانيين "دفاعية" لأنهم يتوقعون هجوما أمريكيا محتملا، أو أنها إشارات إلى أن الإيرانيين يستعدون لعمليات في الخليج ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت المسؤول إلى أن أحد المؤشرات الرئيسية لذلك هو أن عددا من السفن العسكرية الإيرانية لم تعد في الميناء ولكنها في البحر.

ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، فإن "المسؤول رفض الإدلاء بتفاصيل محددة بشأن التحركات الإيرانية بسبب حساسية الموقف، لذلك لا يعرف علنا مدى اتساع الاستعداد المتزايد، أو النوايا الإيرانية".

وأكد نشطاء، أن إيران تخشى الحرب لأنها تحارب دائما بالوكالة عبر ميليشياتها المنتشرين في العراق واليمن وسوريا ولبنان وغيرها من الدول.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على رفع إيران مستوى التأهب في الخليج:

وقال حساب، "@saaaaad1984"، " قرع طبول الحرب اللي نسمعه مجرد جعجعة إيرانية وضجيج دون طحين، لإبراز القوة هو للردع والتخويف فقط..".



وأضاف، حساب، "@galkateri_"، " إيران تخشى الحرب وتستنجد بالكويت وتستنجد برسائل مسربة لمجلس الأمن خوفا من ضربة ترامب".