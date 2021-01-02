حماس الإرهابية تعتقل المغربي بعد تمزيقه صورة سليماني.. ونشطاء: المغربي رجل حرّ يقف ضد الصفويين وأذيالهم

قامت حكومة حماس الشيعية الإرهابية، باعتقال مجدي المغربي السني الفلسطيني الذي قام بتمزيق وإزالة صور الإرهابي قاسم سليماني الذي انتشرت في قطاع غزة.

وهاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حركة حماس الصفوية الإرهابية، بعد قيامها باعتقال المغربي، مؤكدين أن المغربي رجل حر يقف ضد الصفويين وأذيالهم في قطاع غزة.

وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينيّة، بأن أمن حركة حماس اعتقلت الشيخ السلفي مجدي المغربي، وذلك بعد ساعات من دعوته إلى إزالة صور الإرهابي الإيراني الراحل قاسم سليماني، وتمزيقه لإحداها.

وتداوّل نشطاء فلسطينيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريطاً مصوّراً يُظهر لحظة تمزّيق المغربي صورة سليماني في قطاع غزة.

وأكد شقيق الشيخ موسى المغربي في تدوينات على الفيسبوك اعتقال أخيه مجدي وتحويله إلى الأمن الداخلي بغزة، بسبب واقعة تمزيق صورة سليماني.

وقد مزق فلسطينيون من سكان قطاع غزة صورة سليماني، التي علقت في أحد ميادين القطاع بالتزامن مع قرب ذكرى اغتياله، وشطب شبان غاضبون عبارة "الشهيد" من كلمة مدونة على اللافتة.

وأشار نشطاء إلى أن الشيخ مجدي المغربي ليس شخصية عادية يُحسب على السلفية العلمية حسب تصنيفات البعض، الرجل داعية ضد إيران في غزة، لذلك اعتقلوه وسابقا اعتدوا عليه وكسروا عظمه!.

وأكد نشطاء، أنه أينما تواجد الفكر الصفوي التكفيري وجد القتل والفوضى والدمار تماماً كما حدث في العراق المحتل من قبل الصفويين، وها هي غزة المحاصرة من قبل الصفويين.

وتساءل النشطاء لماذا تعلق صور الإرهابي قاسم سليماني في غزة؟، وهو الذي قتل آلاف المسلمين السنة في إيران والعراق وسوريا ولبنان.

وأكد النشطاء أن المد الصفوي الإيراني الإرهابي لن يتمدد في قطاع غزة، وأن الأهالي الشرفاء له بالمرصاد، وضد حماس الإرهابية الموالية لإيران.

وأشار نشطاء إلى أن حركة حماس الإرهابية، لم تكتفي برفع صورة الصفوي قاسم سليماني قاتل النساء والأطفال في سوريا، بل اعتقلت الشيخ مجدي المغربي لأنه مزق صورته، ويقولون إنهم جماعة إسلامية.

وأكد النشطاء، أن حركة حماس الإخوانية الشيعية لم تبدي أي تعاطف مع الشعب السوري المسلم رغم أنه يتعرض لحرب إبادة على يد إيران، فلم تنحاز للسوريين ولو من باب الإخوة الإنسانية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام حركة حماس الإرهابية باعتقال الشيخ مجدي المغربي بعد تمزيقه صورة الإرهابي قاسم سليماني:

وقال حساب، "@Ha0M0ad"، " تعذيب الشيخ مجدي المغربي على أيدي مليشيات حماس الإيرانية بسبب تمزيق صورة الإرهابي قاسم سليماني".



وأضاف، حساب، "@ZHasnia"، " لم نتوقع هذا الأمر في غزة صورة قاتل الأبرياء في شوارع غزة أما الشيخ لم يفعل إلا الصواب اعتقاله ظلم".



وتابع حساب، "@Ahmed68277935"، " حماس تعتقل الشيخ مجدي المغربي، ليست منا ما دام تعتقل شيوخنا".



وذكر حساب، "@Y_Salem"، " لم يكتفوا برفع صورة الصفوي قاسم سليماني قاتل النساء والأطفال في سوريا، بل اعتقلوا الشيخ مجدي المغربي لأنه مزق صورته، ويقولون إنهم جماعة إسلامية، أول مبدأ في الإسلام هو الولاء والبراء يا جماعة الإخوان".













