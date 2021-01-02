أمريكا والعراق تحذران إيران من أي مغامرة.. ومغردون: وهل تستطيع حكومة الكاظمي تحذير إيران وأتباعها؟

حذرت السلطات الأميركية والعراقية كلاً من إيران والميليشيات المدعومة منها من أي هجمات على الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأمريكية في العراق، بحسب ما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وأكدت أن أي فعل من قبل إيران سيقابل برد سريع مع اقتراب الذكرى السنوية لضربة أميركية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل الإرهابي قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل تستطيع الحكومة العراقية أن تعطي تحذيرا لإيران وميليشياتها التي تنتشر في جميع أنحاء العراق؟.

وقال القائد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، فرانك ماكينزي، إنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من قدرتنا للدفاع عن قواتنا أو للتصرف بشكل حاسم استجابة لأي هجوم".

وبعد استهداف السفارة الأميركية بمجموعة من الصواريخ، أرسل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفدا إلى طهران، بحسب ما نقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي، عامر الفايز.

وحمل الوفد العراقي رسالة حذرت طهران من أن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية أي هجوم يستهدف مصالحها.

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدا في دعوات الميليشيات المدعومة من إيران لممارسة العنف ضد أميركيين.

وأشار مراقبون إلى أن هذا تحذير لنظام إيران الديكتاتوري بأن لا يتعدى حدوده مع أمريكا، لكن الرد الإيراني الخبيث بيكون ضد المسلمين بالعراق واليمن.

وأكد خبراء، أن الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوي ردا على أي هجوم محتمل من ميليشيات إيران في العراق...

وأشاروا إلى أن أمريكا تحذر إيران من عواقب اتخاذ أي إجراء عسكري أو عدواني ضد قوات التحالف أو ضد القوات الأمريكية في المنطقة العربية ...

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تحذير أمريكي عراقي لإيران:

وقال حساب، "@husam772003"، "وهل تستطيع الحكومة العراقية أن تعطي تحذير لإيران أو أتباعها؟".



وأضاف، حساب، "@aziz_nas90"، " هذا تحذير مبطن لقطر لأن لو صارت ضربة لإيران بتكون من قاعدة العديد في قطر ، وافهم يا فهيم..".



وتابع حساب، "@rRlRC0PB6c6TKw1"، " هذا تحذير لنظام إيران الديكتاتوري بأن لا يتعدى حدوده مع أمريكا، لكن الرد الإيراني الخبيث بيكون ضد المسلمين بالعراق واليمن".