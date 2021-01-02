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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 02 كانون الثاني 2021 03:46 م

العراق يبطل لغماً بحرياً التصق بسفينة.. ونشطاء: صنع إيران لجعل منطقة الخليج غير مستقرة

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أخلت السلطات الأمنية، سفينة تجارية في المياه الدولية بميناء البصرة بعد التصاق لغم بحري كبير فيها، فيما نفت شرطة البصرة الأنباء التي تحدثت عن مخطط يستهدف ميناء أم قصر على غرار انفجار مرفأ بيروت.

من جانبهم أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا اللغم اللاصق "مغناطيسي" هو لغم بحري إيراني المنشأ كما يظهر بتقرير لتطوير الأسلحة الإيرانية لعام 2015.

وأشار النشطاء إلى أن هدف إيران من ذلك اللغم، هو جعل الخليج منطقة غير مستقرة خصوصا للناقلات وحركة النقل النفطي، حتى تبتز دول العالم المختلفة.

وأشارت مصادر، إلى أنه تم تشكيل فريق لمعالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جواً إلى الفاو في البصرة، وحاول الفريق العمل على إبطال مفعول اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة.

ونقلت خلية الإعلام الأمني، أنه لوحظ، وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلاً بحرياً عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية.

وذكر البيان أنه تبين أن هذه السفينة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جواً إلى الفاو.. وتمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء عليها بعد أن تبين التصاق لغم بحري كبير بها.

من جانبه، قال الإعلامي عمر الجنابي، إن اللغم اللاصق "مغناطيسي" المستخدم لتدمير ناقلة النفط الليبيرية (POLA) والتي تعمل لصالح شركة "Dynacom Tankers Management" الأمريكية هو لغم بحري إيراني المنشأ كما يظهر بتقرير لتطوير الأسلحة الإيرانية لعام 2015.

وأشار إلى أن الناقلة كانت ترسو في منطقة انتظار السفن بمدخل ميناء خور عبدالله في البصرة.

وأكد نشطاء، أنه الغريب أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشاريه وحكومته في صمت تام حتى الآن ولم يصدر تصريح رسمي، متسائلين لماذا هذا الصمت؟.

وأوضح نشطاء أن الضربة الأمريكية المحتملة  ضد إيران والميليشيات الموالية لها في العراق قد اقتربت كثيرا، فلذلك تريد إيران إشغال العالم في انفجارات من صنعها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على إبطال لغم بحري التصق بسفينة في المياه الدولية بالعراق:

وقال حساب، "@Ali_ALMARRI"، " لغم بحري مغناطيسي مرمي في البحر يمكن يلتصق بأي سفينة، السفينة التقطت اللغم وهي في طريقها للميناء. الهدف جعل الخليج منطقة غير مستقرة خصوصا للناقلات وحركة النقل النفطي".


وأضاف، حساب، " @saifsalahalhety"، "عثر على لغم بحري لاصق في بدن الناقلة النفطية أثناء تواجدها في منطقة انتظار السفن بمدخل ميناء خور عبدالله في محافظة البصرة جنوبي #العراق، اللغم كان يستهدف ميناء البصرة وليس الناقلة نفسها، أي أنه يستهدف الملاحة بشكل كامل وخصوصا نقل النفط، تشير الأدلة أنه إيراني الصنع!".

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