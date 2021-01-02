مقتل 3 من الجيش العراقي في تفجير بكركوك.. ونشطاء: الميليشيات الإيرانية تتستر خلف شعار داعش

ذكرت مصادر أمنية، أن تفجيراً أوقع قتلى وجرحى من الجيش جنوبي محافظة كركوك، في حين أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الميليشيات الإيرانية في العراق تتستر خلف شعار داعش الإرهابي.

وأشارت المصادر إلى أن 3 منتسبين في الجيش بينهم ضابط قتلوا وأصيب شخصا آخر، بتفجير استهدف دوريتهم جنوب كركوك التي تعد خامس أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان.

وأوضحت المصادر، أن عبوة ناسفة استهدفت سيارة من نوع "همر" تابعة للفرقة 11 بالجيش العراقي في قضاء داقوق بالمحافظة العراقية.

وتنفذ القوات الأمنية، لليوم الثالث على التوالي، عملية تفتيش وتمشيط واسعة في عدد من مناطق جنوبي كركوك.

من جهته، دعا محافظ كركوك، راكان الجبوري، القوات الأمنية إلى تكثيف عملياتها، وتعزيز تواجدها في المحافظة لضبط أمنها.

وقال الجبوري، في بيان صحافي، إنه "يجب القصاص من الإرهابيين وتكثيف الجهد الاستخباري وإنهاء أعمال العنف التي تستهدف القوات الأمنية والمواطنين"، مطالباً بـ"زيادة الضربات الجوية ونشر قوات إضافية في المناطق النائية التي يستغلها الإرهاب بالتمركز والاختباء والتنقل".

وكشف نشطاء عن الميليشيات الإيرانية في العراق تتستر خلف شعار داعش الإرهابي لتنفذ جرائمها ضد الشعب العراقي والسنة والجيش والشرطة لتوجيه رسالة لأي حكومة في البلاد.

وتساءل النشطاء إلى متى سيظل يعاني العراق من الميليشيات الموالية لإيران التي تنشر الخراب والدمار في البلاد، وكذلك تنظيم داعش الإرهابي الموالي لإيران أيضا.

وأشار مغردون، إلى أن عصابات داعش الإرهابية تستهدف منتسبي الفرقة ١١ الفوج الثاني لواء المشاة 45 التابع للجيش العراقي الباسل في كركوك وحصيلة أولية ثلاثة شهداء.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على التفجير الذي استهدف أليه عسكرية تابعة للجيش العراقي في كركوك:

وقال حساب، "@LzTnPozoMLcKl0r"، " الميليشيات الإيرانية في العراق تتستر خلف شعار داعش الإرهابي لتنفذ جرائمها".



وأضاف، حساب، "@_hadis1"، " سقوط شهداء في صفوف الجيش العراقي إثر تعرض إرهابي جبان في قاطع عمليات كركوك".









