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السبت, 02 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 02 كانون الثاني 2021 10:59 ص

ضبط متهمين اثنين في نينوى حاولا نقل ملكية عقار وبيعه بوكالة مزورة

النزاهة


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن إحباط محاولةٍ لنقل ملكيَّة عقارٍ وبيعه بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ في مديريَّة التسجيل العقاري في محافظة نينوى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ان " فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّن من ضبط مُتَّهمين أثناء ترويجهما معاملة انتقال عقارٍ من المورث الى الورثة ومعاملة بيعه بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ تصديقها إلى القنصليَّة العراقيَّة في (هلسنكي) بفنلندا"، واشارت إلى أنه لم تتأيَّد صحَّة صدورها حسب تأكيد الدائرة القنصليَّة في وزارة الخارجيَّة.


واضافت ، أن " الفريق تمكَّن من ضبط أصل الوكالة المُزوَّرة، إضافةً إلى معاملات الانتقال والبيع خلال العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـٍة"، مبينة ان " قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى،  قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّتين (289,298) من قانون العقوبات ".


 وكانت الهيئة أعلنت في الثامن والعشرين من الشهر  الماضي عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمٍ بترويج معاملاتٍ لنقل ملكيَّة عقاراتٍ بصفةٍ غير قانونيَّةٍ في محافظة نينوى.
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