نائب يكشف عن توجه نيابي لتأجيل الانتخابات لتشرين الاول المقبل



كشف النائب جمال كوجر عن توجه نيابي لتأجيل الانتخابات المقبلة لتشرين الاول المقبل، مبينا ان اغلب القوى النيابية تخشى فقدان مقاعدها في الوقت الراهن.

وقال كوجر ، إن "القوى السياسية المسيطرة على البرلمان متفقة تقريبا على تاجيل الانتخابات المقبلة لما بعد تشرين الاول المقبل".



وأضاف، أن "القانون الجديد سيمنع تلك القوى من اجراء عمليات تزوير كبيرة كما حصل في الانتخابات السابقة وعليها ان تحافظ على مصالحها النيابية لاطول فترة ممكنة".

وأوضح كوجر، أن "موعد تشرين الاول سيكون مناسبا لها حيث ستكون الاجواء المناخية معتدلة مع قلة انقطاع الطاقة الكهربائية وانتهاء ازمة الدولار وغيرها من الاجراءات.