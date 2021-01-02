الكاظمي يوافق على إحالة ستة سفراء إلى التقاعد وتمديد خدمات ثلاثة أخرين

وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على إحالة ستة سفراء في وزارة الخارجية الى التقاعد لبلوغهم سن الإحالة القانوني وتمديد خدمات ثلاثة سفراء أخرين.



و السفراء الذين إحيلوا على التقاعد هم" حسن الجنابي وبرهان الجاف وراجح الموسوي وخليل إسماعيل عبد الصاحب وصادق حميد ابراهيم وسندس عمر علي".



اما السفراء المشمولون بتمديد الخدمة فهم" أرشد عمر إسماعيل و محمد حكيم عبد علي وفريد مصطفى كامل.

