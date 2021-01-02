نائب مستقل: الحكومة تفتقد للخبرة الاقتصادية وذهبت للحلقة الأضعف لتجاوز عجز الموازنة

قال النائب المستقل باسم خزعل، ان الحكومة تفتقد للخبرة الاقتصادية، وتجهل الكثير من القرارات، لافتا الى ان الحكومة اتخذت قرارات لاستهداف الحلقة الأضعف وهي شريحة الموظفين لتجاوز عجز الموازنة.

وقال خزعل ان “قرارات الحكومة الجديدة خاصة مايتعلق بالورقة البيضاء وإجراءات تجاوز عجز الموازنة استهدفت الحلقة الأضعف في البلد متمثلة بشريحة الموظفين”.

وأضاف ان “قرارات الحكومة من شأنها تخفيض رواتب الموظفين وهو امر لايمكن القبول به، كونه ناتج عن جهل في اتخاذ هذه القرارات”.



واوضح ان العراق يعيش مع اجهل حكومة مرت بتأريخه حيث تفتقر للخبرة الاقتصادية التي يحتاجها العراق في الوقت الراهن لتجاوز ازماته.

