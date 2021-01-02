بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 02 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 02 كانون الثاني 2021 10:35 ص

الشعلان: حكومة الكاظمي لاتملك رؤية اقتصادية والحل بتشكيل “خلية ازمة”

عدى الشعلان
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب عدي الشعلان،  ان حكومة الكاظمي لاتملك رؤية اقتصادية واضحة المعالم.
وقال الشعلان ان” الموازنة التي ارسلتها حكومة الكاظمي الى مجلس النواب قبل ايام غير منصفة وجعلت من الموظفين ضحية لدفع فاتورة الادارة السيئة للازمة المالية التي تعصف في البلاد مؤكدا بان الحكومة لاتملك اي رؤية او ستراتيجية اقتصادية لاخراج البلاد من ازماتها المتعاقبة وكل مايقال عن مكافحة الفساد غير دقيق”.
واضاف الشعلان،ان” الكاظمي لايملك اي مستشاريين اقتصاديين رغم ان الوضع يحتم تشكيل خلية ازمة من نخب اقتصادية تسهم في اعطاء حلول للازمة الراهنة لافتا الى ان الحكومة لاتملك الجرأة ولايمكن ان تبني البلد في ظل سياساتها الخاطئة متسائلا كيف يقف محامي الحكومة مع الشركات الهاتف النقال ضد البرلمان وهم يدركون حجم الاخطاء والتراكمات السلبية لها والديون الطائلة التي بذمتها “.
واشار الى ” رفضه ان يدفع الموظفون فاتورة الاخطاء المتكررة للحكومات ومنها حكومة الكاظمي  مؤكدا  ضرورة الانفتاح على القدرات الاقتصادية في الجامعات وخلق خلية ازمة تسهم في بلورة حلول تنقذ البلاد من الوضع الراهن باقل الخسائر”..
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