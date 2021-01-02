نائب : البرلمان مصمم على إقرار موازنة تلبي حاجة الشعب دون استقطاع من رواتب الدرجات الدنيا

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري أن البرلمان سيبدأ وعبر لجانه المعنية قراءة معمقة لموازنة العام الحالي خلال الايام المقبلة.



وقال الشمري في بيان صحفي ان جميع الكتل السياسية عازمة على اقرار موازنة تلبي حاجة الشعب بدون استقطاع نسب من رواتب الدرجات الدنيا.



واضاف الشمري ان اقرار الموازنة لن يتاخر طويلا وستقر خلال الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل على اكثر تقدير.



وشدد على أهمية المصادقة عليها فور اقرار قانونها وبدون أي اعتراضات حكومية .مبينا ان البرلمان سيشرع الموازنة وفق متطلبات واقع البلد وشعبه