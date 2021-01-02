السهيل : إقرار موازنة العام الحالي سيتأخر لأكثر من شهر

أكدت كتلة تحالف عراقيون ان موازنة العام الحالي 2021 ستشهد سجالات سياسية كبيرة من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان .



وقال رئيس الكتلة النائب هشام السهيل، في بيان صحفي، انه " سيكون هنالك سعي من قبل الاطراف السياسية من اجل كسب المزيد من الاموال لمحافظاتهم وتضمينها بقانون الموازنة للعام الحالي ".



واضاف ان " هذه الاراء والسجالات بين الكتل السياسية ستؤدي الى تاخير اقرار الموازنة الذي سيزيد عن شهر "، داعيا جميع الاطراف لان تقدم مصلحة البلد على جميع المصالح الاخرى واقرار الموازنة باسرع وقت خدمة للصالح العام.



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