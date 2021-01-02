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السبت, 02 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 02 كانون الثاني 2021 10:16 ص

ترامب يدعو الأمريكيين للتظاهر احتجاجا على تزوير نتائج الانتخابات الأربعاء المقبل

ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه الامريكيين سيكون في مدينة نيويورك  الاربعاء المقبل صباحا، ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ترامب على "تويتر": "التجمع الاحتجاجي سيكون في الساعة الـ11 من صباح الـ 6 من كانون الثاني الحالي.. أوقفوا السرقة".

وأكدت قناة CNN الإخبارية أن "مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال عملية إقرارها داخل الكونغرس في الـ6 من كانون الثاني الجاري".

ونقلت القناة عن اثنين من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أنهما يتوقعان أن يقوم حوالي 140 من زملائهم أعضاء الحزب في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ بمثل هذه المحاولة.

وسيتم في 6 كانون الثاني  وخلال اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين، ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.
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