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السبت, 02 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 02 كانون الثاني 2021 10:13 ص

العمليات المشتركة تكشف عن أسباب الانتشار الأمني الأخير في بغداد

قيادة العمليات المشتركة
كشفت قيادة العمليات المشتركة عن أسباب الانتشار الأمني الأخير في بغداد،.

 وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان:"  إن الانتشار الأمني في بغداد هو حيطة وحذر خاصة مع بداية السنة الجديدة، وإن عمل القوات الأمنية فيه الكثير من التحديات منها تحديات الارهاب والسلاح غير المنضبط وكورونا ومن الطبيعي جداً أن يكون هناك انتشار".

واكدت القيادة" عدم وجود خطر أمني على بغداد، وان انتشار القوات الأمنية هو رسالة لكل من يعتقد ان بغداد غير آمنة وغير مطمئنة"، مبيّناً أن "امكانيات القوات الامنية وقدراتها أثبتث أن بغداد أمينة وآمنة".

وتابعت ان:" لديها معلومات تفيد بأن الإرهاب يحاول القيام بأي عمل اجرامي، ولكن ان يستهدف القوات الامنية بالتاكيد هو غير قادر على القيام بذلك".

 وأشارت إلى:"  أنه من حق قيادة العمليات المشتركة أن تغير خططها وتستنفر القوات الأمنية وأن هذا الانتشار ضمن خطة أمنية لمواجهة التحديات المقبلة"، منوهاً بأن "قيادة العمليات المشتركة عملت على نشر القوات وزيادة عددها في المناطق التي تم تشخيصها والتي تستخدم لاطلاق الصواريخ، وتم تكثيف الجهد الاستخباري والمراقبة الجوية وتكثيف ابراج المراقبة وادخال اجهزة ومعدات حديثة".
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