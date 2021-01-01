سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر بالعراق.. ونشطاء: يجب التخلص من تلك الحكومة بأسرع وقت ممكن

حذر نواب بالبرلمان، من سياسات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الخاطئة، حيث أنه سترفع نسبة الفقر في العراق 10%، في حين طالب نشطاء بالتخلص من حكومة الكاظمي بأسرع وقت.

وقال النائب عدي الشعلان، إن سياسات حكومة الكاظمي الخاصة بالاقتصاد والمال خاطئة وتسببت في ضرر بالغ لشرائح واسعة من العراقيين، مؤكدا أنه حتى الحرب على الفساد لم يتحقق منها شيء سوى اعتقال بعض الأشخاص.

وأضاف، أن سياسات الكاظمي الخاطئة في ملف الاقتصاد سترفع نسب الفقر في العراق الى 10% وهذه كارثة يجب الانتباه لها.

واعتبر أن الموازنة خير دليل على صعوبة الوضع وكيف تحاول الحكومة رمي الكرة على عاتق الموظفين في ان يدفعون فاتورة اخطائها في عدم الاصلاح والتغير والبحث عن ايرادات مالية اكبر بعيدا عن النفط وتقلبات أسعاره.

وأشار مراقبون إلى أن العراق يمر بأزمة مالية واقتصادية صعبة جدا في ظل معدلات فقر بلغت أكثر من 30% في الوقت الراهن.

وأكد مراقبون، أن حكومة مصطفى الكاظمي متواطئة مع ميليشيا الحشد الشعبي والوقف الشيعي لتثبيت التغيير الديمغرافي في العراق، حيث يسعون الآن للتغلغل في الموصل مثلما فعلوا في ديالى وجرف الصخر.

من جانبه، قال المحلل السياسي، مصطفى سالم، إن التحديات التي قصدها الكاظمي أنه اجتازها، هي احتجاجات تشرين فقط، وعزز ذلك بتعطيل الدوام يوم مقتل الإرهابي سليماني وتابعه..

وأشار إلى أن مصطفى الكاظمي، أكثر من أثبت أن مرجعية حكومة العراق هو نظام خامنئي..

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على سياسيات حكومة مصطفى الكاظمي الخاطئة:

وقال حساب، "@Ali_Iraq02"، "يجب التخلص من حكومة مصطفى الكاظمي بأسرع وقت ممكن".



وأضاف، حساب، "@Kt4YO46jUZNpdHK"، "أما موازنة حكومة الكاظمي فهي تستدين وتقلل الرواتب وترفع الضرائب ومن ناحية أخرى تقدم موازنة انفجارية، إذا متعرفون يا جماعة الكاظمي تعلموا من أمهاتنا ما هو الاقتصاد؟"..



وتابع حساب، "@Tareq85aliraqi"، " تشرين هي العقبة الوحيدة بطريق الأحزاب والميليشيات، الكاظمي أثبت كفاءته في الالتفاف على تشرين وتحقيق غاية أتباع الفقيه".



وذكر حساب، "@Sanaa5879213"، " الكاظمي شخصية مهزوزة،، ولا يمتلك ذرة من الشجاعة، وكل ما قام به هو استعراض هزيل، واستغفال لعقول البعض.. انكشفت نواياه ولم تعد تخفى على أحد.. فهو خير من نفذ أجندة الاحزاب وميليشياتها..".