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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 06:38 م

الفياض من مهربه بطهران: نحن مدينون لسليماني.. ونشطاء: عميل حتى النخاع هذا منطق ذيول إيران

الفياض

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد الإرهابي بعد تصريحه الأخير عن المقبور قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وقال الفياض من مخبئه الذي فر إليه في إيران، خشية الضربة الأمريكية المحتملة ضد الميليشيات الموالية لإيران، إن العراقيين "مدينون" لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، على حد قوله.

وزعم الفياض، أن "الشعب العراقي عشق سليماني في ظرف كانت فيه المنطقة تتعرض لعملية تزييف للوعي"، على حد زعمه وهذيانه.

ورد النشطاء، بان ذلك هو منطق العملاء والذيول المواليين لإيران في العراق، كنوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي، وفالح الفياض وكل السياسيين الفاسدين.

وتساءل النشطاء، من هو فالح الفياض هذا حتى يتحدث باسم العراقيين جميعا؟.

وأكدوا أن العراقيين الأصلاء والشرفاء فلا نفخر بغير العراق وثورة تشرين التي اطاحت بكل من كان يعتبر نفسه مقدس.

وأشار نشطاء إلى أن عبودية حكام العراق لإيران، دمرت العراق والعراقيين، وجعلته من أسوأ الدول بالعالم، وغير صالح للعيش البشري، حيث أن 700 شهيد وآلاف الجرحى ذهبوا ضحية غدرهم دون أن يرف لهم جفن..

وحذر النشطاء، من أن استمرار هذه الطبقة السياسية الفاسدة سيجر البلد إلى المزيد من الكوارث والويلات..

وأكد النشطاء، أن كلام الفياض لا يمثل الشعب العراقي الحقيقي وأحرار العراق بل يمثل الخونة والعملاء المواليين لإيران.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة الإرهابي فالح الفياض:

وقال حساب، "@IraqiWazir"، " الذيل فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ضمن مجموعة الذيول الذين هربوا إلى إيران".


وأضاف، حساب، ""@alialal92357461، " الله يخلصكم من أتباعهم و تستقر العراق، وتكون جوهرة الشرق الأوسط، وليس تابع لإيران".


وتابع حساب، "@rnewsa"، " عصابة من الإرهابيين والمجرمين هم حشد الذيول الإيراني  .. ينتمون لمجاميع ساقطة أخلاقيا ، وهي غالبا مجاميع تشكلت من مجهولي الأصل من المجرمين".


وذكر حساب، "@Mns0KbxMPCIlRaS"، " الصعلوك فالح الفياض وأشباهه لا شرف لهم ولا قيمة ولا اعتبار - عملاء حدَّ النخاع --- هذا منطق العملاء والذيول".

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